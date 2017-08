Parlamento a aproba 16 miyon florin pa inversion den proyectonan

Dialuna a aproba den un debate publico na Parlamento e resto di suma pa proyectonan di FDA pa mas o menos 16 miyon florin. Un suma di 7.3 miyon ta dor di contribucion di Aruba y 8.8 miyon di parti di Hulanda. Ta trata proyectonan pa mehora calidad di gobernacion, entre otro e 1.proyecto pa standarisacion (SAP) na Departamento di impuesto (2.8 miyon) 2. desaroyo duradero (600.000) pa Centro di Excellence y proyecto di implementacion di metanan mundial di desaroyo sostenible 3. Rechtshandhaving pa un suma di 500.000, destina pa un dossier di proyecto pa un veiligheidshuis 4. EnseƱanza (4.4 miyon) pa segunda fase di edificio di SPO pariba, digitalisacion y cambio di material di Epi 5. proteccion di naturalesa pa un suma di 500.000 florin pa proteha rifnan di coral, mehora conocemento y experticio riba tereno di “brownfields” y “brownwaters”. En total desde 2000, 763 proyecto a ser entama pa e suma di 542 miyon.

Tabatin 15 miembro di Parlamento presente y ora di vota 13 so. Por bisa cu 11 miembro a sostene e ley, mientras 2 a vota contra. Lamentablemente segun Presidente di Parlamento ta lamenta cu 2 miembro di oposicion so a keda te na final di e reunion. Pesey e ta pensa si tin sentido di pone reunionnan prome cu eleccion, ya cu ta un par di Parlamentarionan so lo acudi.