Parlamentario Robert Candelaria a topa cu importado di fruta y berdura

“Despues di tabata dependiente pa hopi decada di Venezuela pa cierto fruta y berdura specifico, awor nos ta den un situacion cu mester evalua alternativa. Esey nos ta purbando awor, topando cu partnernan cu por duna un man pa pueblo por haya acceso bek na e tipo di productonan asina”, tabata e prome reaccion di Robert Candelaria, miembro di Parlamento di AVP. El a reuni diaranson mainta cu Hubert Dirks, director general di Compra Ltd. siendo un di e importadonan y distribuidornan di producto mas reconoci riba nos isla. E tema di e reunion tabata opcion pa logra yega na fruta y berdura pagabel pa pueblo.

E comerciante a conta cu ta un rato prome el a yega Aruba for di Corsou, unda el a bay atende reunionnan cu coleganan importador di producto. Mescos cu na Aruba, na Corsou tambe nan ta pasando den e mesun dolor di cabes pa ricibi productonan cu normalmente ta yega for di Venezuela. “Hunto nos ta buscando un solucion awor cu lo por beneficia ambos isla. Ta evaluando opcionnan manera Colombia, Panama y Santo Domingo pa yega na fruta y berdura”, asina Hubert Dirks a conta despues di e reunion, cu e mes a considera di tabata uno fructifero.

Diaranson atardi mes Hubert Dirks di Compra Ltd. a sali pa Santo Domingo pa eynan topa cu otro agencianan di Corsou pa hunto nan reuni cu mayoristanan Dominicano pa por yega na fruta y berdura na un bon prijs y explora forma di transportacion duradero y pagabel pa nos islanan. E ultimo aki ta e reto mas grandi, debi cu tur tempo Venezuela a domina e mercado riba nos islanan, debi na su prijsnan hopi abou, a pone cu liñanan di barco di carga a stop di nabega pa e area aki.

Pa loke ta e escasez na e momento aki, Aruba tin un limitacion grandi di banana pa hasa, awacati, tomati y lamunchi, cu ta bini den su mayoria for di nos pais bisiña, Venezuela.

Parlamentario Robert Candelaria ta lamenta cu, den trayectorio di añanan, e dependencia riba Venezuela a crece mas. El a bira di tal forma, cu awor a cera fronteranan, cu nos pueblo a keda sin varios producto cu nos ta custuma cune den nos cumindanan di tur dia.

Pa loke ta e parti comercial, si acaso kier un solucion mesora, e unico opcion ta pa convence e aerolinea PAWA pa brinda mas espacio pa carga durante su vuelonan comercial for di Santo Domingo pa Aruba y Corsou of pa charter avionnan di carga pa semanalmente trece fruta y berdura pa ambos isla. Claro cu e opcion ey ta mas facil y eficiente, pero ta mas caro compara cu e prijs di producto di Venezuela y e tarifanan di transporte cu barconan chikito di fruta cu ta nabega entre Venezuela y Aruba.

Mester tene na cuenta cu importacion di fruta y berdura for di Venezuela ya caba ta un asunto dudoso, pasobra riba e lista di productonan prohibi pa exporta for di nos pais bisiña ta alimento. Si ta asina, anto e ora Aruba ta importando productonan cu probablemente ta sali estilo contrabanda for di Venezuela.

Hubert Dirks a subraya cu e opcionnan awor riba mesa tur ta nifica un aumento den prijs di e productonan specifico di fruta y berdura cu ta bini for di Venezuela. E comerciante a duna di conoce cu e prijsnan di producto na Venezuela no ta sostenibel y ningun otro pais na mundo por iguala, si tene na cuenta componente nan fiho manera ta salario abou di trahadonan, prijs di combustibel ta casi pornada y mas cu tur cos, e barconan ta maneha productonan na un forma inferior.

Si logra yega na un acuerdo pa importa productonan for di Santo Domingo, cu esey lo traduci den productonan 10 biaha miho den calidad. No solamente esey, sino e transporte di e productonan lo ta basa riba normanan di calidad internacional, den coolernan cu temperatura regula pa cada producto, sea ta fruta of berdura. Awor aki, barconan di fruta Venezolano ta nabega oranan largo den solo y calor di 40 grado, causando cu e producto ta baha di calidad pa ora e yega riba shelf den supermercado.

“Ta yega tempo pa nos reevalua di unda nos ta importa, con nos ta bay om cu cuminda en general. Ta tempo pa trece cambio, den algo mas sigur y mas sostenibel. Ta tempo pa modernisa e proceso aki, pa evalua otro paisnan den region. Mi kier pa evalua mas plantamento local, activa nos agricultornan pa produci mas”, asina miembro di Parlamento di Aruba, Robert Candelaria a enfatisa.

E Parlamentario a bay mas leu di bisa cu ta imposibel pa Aruba keda depende di un solo fuente di fruta y berdura, cu pa un motibo of otro, ta cera porta riba nos y awo lagando nos den un scarsedad nunca bisto. “Mi ta hasta kere, cu nos mester evalua cu despues cu si acaso nan habri porta bek, cu nos mester bisa nan cu nos ta buscando otro opcionnan pasobra e situacion aki nos no kier pa ripiti nunca mas!”

