Parlamentario mr. Xiomara Maduro: No piki chikito pa laga grandi abusa

Nos a tuma nota cu Aruba ta bay conoce un ‘Afpakteam’ consistiendo di profesionalnan di Ministerio Publico, FIOT di Aruba, FIOD di Hulanda, Douane, MOT, Warda Nos Costa y RST kendenan lo mester percura pa kita tur propiedad y placa haya na un forma ilicito. E intencion tras di e team aki ta pa manda e señal cu ilegalidad ta robes y cu criminalidad no ta e manera pa yega na placa facil. Esaki ta un bon iniciativa, pero e Afpakteam mester percura pa gara e grandinan tambe.

Piki di e grandinan tambe

For di aña pasa caba nos a cuestiona y pidi atencion di Ministerio Publico pa e ‘free for all’ cu tereno pa cual Minister Sevinger ta responsabel. Ta bisto cu no ta mishi cu Minister Sevinger pa por spaar Minister Eman. Pero nos no por keda ciego pa e negoshi grandi cu ta wordo haci cu tereno publico na nos Pais, na unda algun hende masha cerca di e mandatario ta strika balente placa cu benta di opcion pa tereno. Esakinan ta actonan ilegal, pero ta parce cu como AVP ta na mando tur cos ilegal por wordo haci sin consecuencia. Esey no por. Pesey awor cu e ‘Afpakteam’ a wordo institui nos ta spera cu nan no lo concentra solamente riba e chikitonan, pero cu nan lo pasa piki e placa y propiedad mal haya door di e grandinan tambe.

Minister rondona pa negoshi

Ta bisto cu tin Ministernan di Gabinete Eman cu den 4 aña di gobernacion a rondona nan mes cu tur sorto di negoshi riba nomber di famia of amigo masha cerca. Aki ta unda cu nos ta spera cu e ‘Afpakteam’ tambe haci un trabou di investiga con por ta cu tin hende asina cerca di Ministernan ta yega na fondo pa por lanta tanto negoshi parew. Pa no lubida e negoshi di permiso na unda cu dilanti cas di Minister hende ta hala otro cu konopi pa permiso cu lo mester a wordo procesa pa casa di e propio Minister. Of con por ta posibel cu tin Ministernan por traha cas na grandi pagando mayoria trabou cu placa cash? Aki ta unda cu e ‘Afpakteam’ mester investiga y busca pa sa si e fondonan aki ta haya legalmente.

No piki chikito pa laga grandi abusa

Tur hende mester traha na un manera honrado pa yega na nan cosnan y ta bon cu nos ta haya un ‘Afpakteam’ pa manda e señal cu ilegalidad no ta e manera pa yega na placa facil. Nos ta spera cu ‘Afpakteam’ no piki di e chikitonan so pa laga e grandinan abusa. E ‘Afpakteam’ mester percura pa gara e grandinan tambe cu ta abusa y ta biba dushi na man di ilegalidad cu ta perhudica nos Pueblo.