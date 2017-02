Parlamentario mr. Xiomara Maduro: Minister Dowers no ta interesa pa combati criminalidad na nos pais

Durante e encuentro cu Minister Dowers riba criminalidad creciente na nos Pais tabata visibel na e body language di e mandatario cu e no ta interesa pa realmente tuma accion pa combati criminalidad na nos Pais. E actitud di e Minister a laga hopi di desea, no solamente den e manera cu e tabata contesta pregunta pero tambe den e manera cu e tabata mustra su desinteres pa e preocupacionnan cu e Parlamentarionan ta trece dilanti den nan preguntanan. Ta e actitud aki di “I don’t care” di Minister Dowers ta locual ta duna e criminalnan forza y tin nos Pueblo ta stik den criminalidad creciente.

Haci chercha di un realidad amargo

Mas tristo ta cu na momento cu Parlamentarionan di oposicion ta haci nan preguntanan, Minister Dowers a haya ta bon pa hari djente afor. Un acto cu fuera di ta infantil, ta un chercha pa tur esnan cu ta sufri na man di atracadonan. Pasobra no por ta asina cu Minister Dowers ta sinta hari haci chercha ora cu un Parlamentario ta papia riba e situacion alarmante di atraco na nos Pais. Nos a hala atencion di Minister Dowers bisando e mandatario cu nos ta spera cu no ta su persona atracadonan mester drenta su hogar pone na rudia, pone arma na su cabes y maltrata su yiu su dilanti. Na e momento ey e smile djiente afor ey sigur no lo ta riba su cara. Pues e Minister aki mester mustra mas seriedad, humildad y convivencia, ya cu ta esaki ta e realidad amargo cu ta pasando den hopi cas di cuidadano comun y coriente na nos Pais na e momentonan aki. Nan dolor y susto merece mas respet di Minister Dowers como Minister di Husticia.

Actitud moli moli

Ta e actitud arogante y robes di Minister Dowers ta duna criminalnan forsa. Pasobra enves cu e Minister di Husticia aki condena criminalidad, asumi su responsabilidad y manda un señal fuerte na comunidad, e mandatario ta keda tira palabra pa parlamentarionan di oposicion, culpa ex Ministernan di MEP y tira culpa riba hobennan cu a nace tempo di MEP bisando cu nan mayornan no a lanta nan drechi y pesey ta horta awor cu AVP ta na mando y yen di otro excuus fofo. Un Minister di Husticia mester ta decisivo y no di actitud moli moli manera Minister Dowers a demostra den e encuentro aki.

Habri caminda pa ordo

E ta bisto cu Minister Dowers como mandatario di Husticia a faya barbaramente cu e seguridad di nos Pueblo. Nos Pueblo ta biba den miedo. Ta miho e minister tuma honor na su mes y retira pa asina por habri caminda pa ordo por wordo estableci bek na nos Pais. E ordo aki por wordo logra si Aruba por conta cu un Minister di Husticia cu e actitud corecto y no moli moli manera ta awor. Laga nos haci e cambio necesario pa Aruba por bira bek e Pais trankilo cu ta dushi pa por biba riba dje.