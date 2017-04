Parlamentario mr. Xiomara Maduro: Gabinete Eman falta di integridad

Den gobernacion di un Pais tin cosnan por bay bon y tin biaha cosnan por bay robes. Ultimo aki nos Pueblo ta testigo di un caso basta lamentabel na unda cu un entrada policial ta wordo haci na e cas di e Minister di Asunto Social, Hubentud y Labor di nos Pais. Ta sospecha e Minister di a wordo soborna y di labamento di placa. Esaki ta algo excepcional ya cu te na unda nos por corda esaki ta e prome biaha den historia di nos Pais cu un Minister ta haya su mes envolvi cu husticia di nos Pais di e manera aki. Un caso asina merece atencion di Parlamento di Aruba, pa cual nos di oposicion a haci un peticion pa Ministernan Croes, Dowers y Eman bin duna cuenta na Pueblo, pero e Presidente di Parlamento no tin fin di yama e reunion aki. Ta bon pa nos realisa cu locual ta pasando na nos Pais den gobernacion no ta normal.

Entrada hudicial na cas di un Minister no ta normal

Un entrada hudicial na cas di un cuidadano no ta algo normal, e ta algo grandi cu no ta ‘zomaar’ ta wordo haci. Ora cu un entrada hudicial tuma luga na cas di un Minister di nos Pais, e ta algo excepcional. Ta algo hopi grave mester a pasa pa mester recuri na esaki. E acusacion haci contra Minister Croes ta uno hopi pisa. Sigur ora ta sospecha e Minister di a haci maluso di su funcion aceptando placa pa haci fabor y di a laba e placa haya di e soborno aki. E no ta normal pa un Minister haye den un caso penal asina.

No ta normal cu Parlamento no ta yama Ministernan pa duna cuenta

E Minister di Asunto Social, Hubentud y Labor di nos Pais ta un sospechoso den un caso penal na nos Pais. Esaki ta algo grandi y no ta algo normal den gobernacion cu un Minister ta haya su mes envolvi como sospechoso den un caso penal. Un caso asina merece atencion di Parlamento di Aruba. Pueblo mester wordo informa na un manera oficial entre otro di kico a pasa y kico ta bay pasa cu e trabou cu e Minister en cuestion ta responsabel pe. No por djis bisa cu Ministerraad a dicidi. Ta na Parlamento e Ministernan mester responsabilisa nan mes y ta e confiansa di Parlamento e Gabinete mester tin pa por sigui cu e gobernacion. Door di keda sin yama e reunion pidi pa oposicion pa Parlamento debati riba e caso excepcional aki, e Presidente di Parlamento ta trapa riba democracia y riba nos Consititucion strobando e funcionamento di Parlamento di Aruba. E actuacion iresponsabel aki di e Presidente di Parlamento tampoco ta normal.

Gobernacion mester bay na normalidad

Locual ta pasando na Aruba den gobernacion no ta normal. Tin hopi cosnan robes pasando y e caso di Minister Croes ta sigur un ‘dieptepunt’ pa e historia di gobernacion di nos Pais. Nos mester evita algo asina di ripiti door di duna contenido y concientisa tur trahador publico incluso Minister y Parlamentarionan riba e importancia di integridad den gobernacion. Ta hustamente e falta di integridad den Gabinete Eman ta locual a hiba nos Pais awe na conoce un caso asina lamentabel na unda un Minister di nos Pais ta wordo sospecha di soborno y labamento di placa.