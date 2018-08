Parlamentario Mike de Meza a demostra di ta Gelatina Gelatina!

Den e reunion publico di diahuebs ultimo nos a trata e fondo di TPEF (Tourism Product Enhancement Fund) y a yega un momento despues cu parlamentario Mike de Meza tabata spoorloos, el a aparece diripiente y a cuminsa debati cu Minister Dangui Oduber riba e tematica di Lotto pa Deporte. Sr. Mike de Meza a declara na su Excelencia cu e lo kier pa Minister bin dilanti y duna cuenta di Lotto pa Deporte p’asina hopi cos por bin afo.

Pa no laga esaki na un bay bin di palabra so, pero pa duna contenido na transparencia den gobernacion, y den bista cu mi sa sr. Mike de Meza y tambe partido AVP nan modus operandus ta di tira piedra sconde man, mi persona a opta en bista cu dicho parlamentario no sa acudi na pia di trabao, mi persona a traha un peticion pa reunion pa sr. Mike de Meza, p’asina e unico cos cu e tin di haci ta firma e peticion pa un reunion publico pa nos debati riba Lotto pa Deporte y pa su persona por puntra tur pregunta y tambe debati cu e Minister di Deporte.

Pero e reunion a caba y mi persona a spera cu sr. Mike de Meza lo cumpli cu su palabra di pidi e reunion publico y unda su persona a reta pa bin cu e peticion aki y lo firm’e pero nos a sali di sala pero te na e momento ey sr. Presidente di Parlamento no a ricibi dicho peticion firma door di parlamentario Mike de Meza.

Poco tempo pasa parlamentario Mike de Meza a yama nos pa Moli Moli , pero awe su persona a demostra di ta Gelatina Gelatina. Ora bo bisa algo wak bo cumpli y dobla na final. Y sigur si su persona no tin e curashi pa haci y nos ta warda te mayan, no ta keda nos di Fraccion di MEP nada otro y sigur mi persona pa pidi e reunion publico aki pa nos por debati kico a pasa den Lotto pa Deporte.

