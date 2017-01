Parlamentario Jennifer Arends-Reyes : Concepto di ley di centro di ciudo di mucha ta practicamente cla

Segun Parlamentario di AVP, Sra. Arends-Reyes durante basta aña tawatin e deseo di a mira un ley pa centro di cuido di mucha. E ley aki bira un realidad na Aruba. Hopi biaha na momento cu tin casonan lamentabel e discusion ta bin ariba cu mester mas control y reglanan cu cada centro di cuido di mucha mester cumpli cun’e pero e ley a tuma su tempo. Pronto tur centro di cuido cu ta conta cu 5 mucha of mas mester tin nan permiso, mester ta registra y mester ta cumpli cu rekisitonan basico. Algun rekisito cu lo mester tene den consideracion ta por ehempel higiena, protocol of regla di con pa anda cu malesanan contagioso, e ratio di cuanto begeleider pa cantidad di mucha y siguridad. Y mas importante ainda ta cu lo tin control por medio di inspeccion ariba e rekisitonan aki. Na Aruba crèchenan y centro di cuidonan ta keda un negoshi priva y tin nan costo di operacion. E rekisitonan pa por yega na un permiso pa por opera un negoshi cu ta traha cu mucha ta rekisitonan cu mayoria ya caba mester por ta cumpli cu nan pero lamentablemente no ta tur ta cumpliendo cu nan. Na e momentonan aki tin 123 centro di cuido pa mucha/crèche registra na Camara di Comercio. Fundacion pa nos muchanan tambe tin un bista di cuanto centro di cuido pa mucha tin y e servicionan cu nan ta duna y ta duna tips na mayornan y crèchenan. E structuracion di un ley di crèche ta simplemente necesario y ta keda e responsabilidad di cada propietario di centro di cuido pa ‘upgrade’ y mantene nan facilidad, personal, calidad y servicio, no solamente pa motibo cu tin un ley na caminda pero paso traha cu mucha ta un trabou sumamente responsabel y nan servicio ta parti di formacion di un mucha den hopi aspecto. Naturalmente ta keda na e mayornan pa semper ta alerta y pa scoge e e centro di cuido cu ta brinda e servicio cu nan ta buscando. Desde cu Sra Arends-Reyes a drenta Parlamento e kier a wak e ley aki bira un realidad pa Aruba mirando cu nos como isla mester por tin un miho bista ariba cuido di nos muchanan. Esaki tawata un recomendacion tambe di parti Unicef. Durante tratamento di presupuesto di pais Aruba 2015 Sra Arends-Reyes a presenta un mocion den nomber di fraccion di AVP pa pon’e e ley di centro di cuido di muchanan como un prioridad pa e por keda cla pa yega parlamento y no core e risico pa e keda den lachi warda. E mocion aki a conta cu sosten unanime di e 21 miembronan di Parlamento. Tambe Sra. Arends-Reyes a manda preguntanan oficial pa Minister encarga cu e concepto di ley aki mirando cu e la conoce un tardansa y no lo a desea pa pospone pa wordo trata. Finalmente e concepto di ley a yega Parlamento den 2016 y por a nota cu fraccion di AVP so a haci pregunta oficial riba e concepto. E comision fiho di Parlamento a sinta cu diferente lidernan di crèche. Tin par di punto treci dilanti den e concepto di ley cu ta deliberando ainda riba dj’e y lo sigui tur e desaroyonan aki di cerca y spera cu lo por ahusta un ke otro pa e ley aki bin na vigor na bienestar di nos muchanan!