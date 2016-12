Parlamentario Jennifer Arends-Reyes: Comision fiho di Turismo a sigui tur desaroyo di cerca den 2016

Parlamentario Jennifer Arends-Reyes den calidad di presidente di comision fiho di turismo ta splica un poco tocante e trabounan di comision di Turismo. Durante aña e comision ta reuni regularmente cu stakeholdernan despues di tabata inactivo bou di liderasgo di MEP den e prome aña. Pa un aña largo e comision aki bou di presidencia di Parlamentario Dangui di Mep no a reuni ni cu un stakeholder pa scucha nan of pa por discuti den un setting profesional na mesa. E entidadnan semper a expresa despues cu e comision a bira activo bek cu nan ta hopi satisfecho y agradecido di por sinta na mesa cu legisladonan/ representante di pueblo den reunionan. E ta crea un plataforma caminda por ricibi bon informacion, por intercambia idea, haci pregunta critico y yega na miho comprendimento di nan trabou y punto di bista. E aña 2016 sigur a conoce hopi reto pa cu nos turismo y a wordo influencia door di factornan externo cu ta fuera di nos control. Cada un di retonan aki sin falta ningun a ser trata den reunionan di comision fiho di Turismo. E reto di mas grandi tabata e caida di nos segundo mercado y kico lo haci al respecto. Aunke cu Aruba a premira e caida di nos segundo mercado cu ta Venezuela a purba absorba e consecuencia di e caida aki cu mayor esfuersonan incluyendo hasta fondonan extra a ser poni disponibel pa un mercadeo mas fuerte pa Norte America. A conose un caida cu a yega te 30% menos di Turismo Venezolano cu e aña anterior. Aruba conoce entidadnan entre otro manera AAA (Aruba Airport Authority), AHATA (Aruba Hotel and Tourism Association), ATA (Aruba Tourism Authority) pa menciona algun cu ta traha na beneficio di Aruba y cu ta cosechando logronan grandi. Cada un di e entidadnan ki ta sinta na mesa den reunionnan cu comision fiho di Parlamento, tanto pa duna un perspectiva di locual nan ta spera di e mercado, desaroyonan pero tambe con Parlamento lo por aporta. Na momento cu ta sinti un topico cu ta biba den pueblo ta yama un reunion cu Minister encarga cu Turismo, huntu cu Minister di Salubridad of hunto cu Minister di Husticia of Economia por ehempel. Pa aña 2017 e comision lo sigui reuni cu e diferente stakeholdernan y por bisa cu e influencia di e comision ta grandi mirando cu mas mihor informa e miembronan ta, ta miho decisionnan ta ser tuma na bienestar di Pais Aruba. Sra Arends-Reyes kier a tuma e oportunidad pa gradici tur persona cu especialmente ta labora den e industria di Turismo y na Aruba henter cu a contribui pa nos pilar economico a keda stabil den 2016 y sperando cu den 2017 tin bon noticia pa cu e sector aki.