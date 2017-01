Parlamentario Jennifer Arends-Reyes: ATA a presenta na Parlamento cifranan concreto, analisis pa cu aña 2016 y prospecto pa 2017

Segun sra. Arends-Reyes, den calidad di presidente di comision di Turismo, ta sumamente importante pa Parlamento ta na altura di tur desaroyo den Turismo. Nos no mester lubida cu Turismo ta nos pilar economico cu mester keda stabiel. Prome cu e reunion di comision den Parlamento, fraccion di Mep a bisa cu nan tawatin otro compromiso y tawata ausente pa cu e reunion cu ATA.

Na momento cu yama un reunion den Parlamento, si tin otro compromiso of no lo por manda sikiera un representante. Durante e reunion di comision a presenta cifranan cu a cera aña cun’e y aunke Venezuela, cu ta nos segundo mercado a cay drasticamente toch a sa di logra cu e ingresonan di tourism receipt no a baha pero a cera cu un crecemento. E net results di ATA tambe a cera cu 4,8 miyon pa 2016 y a mustra cu e emergency fund tin 20 miyon florin.

Pa 2017 ta sigui enfoca ariba calidad y no cantidad, hopi di e crecementonan den region ta debi na volumen di turista y no calidad. Si compara e prijs di averahe di prijs di cambernan na Santo Domingo e ta mas o menos 97 dollar compara cu Aruba cu ta na 179 dollar. Hopi enfasis tambe a ser poni ariba e comparacion cu ta ser haci cu destinacionnan manera Cuba of Santo Domingo siendo cu nan ta paisnan hopi mas grandi cu Aruba y cu ta expandiendo cu hopi camber di hotel. Aruba su inventario total di cambernan ta locual nan ta expande cun’e pa aña kiermen no lo por sigui compara Aruba cu otro destinacionnan grandi. Aruba no por expande mas kiermen ta calidad mester bay mas halto y di bon e mester bira excelente pa nos por pidi mas pa nos destinacion, sra. Arends-Reyes ta termina bisando.