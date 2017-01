Parlamentario Glenbert Croes: MEP na AVP: “grow up”

Relaciona cu e ausencia di tur e Ministernan di Gabinete Mike Eman 2 y e 10 Parlamentarionan di AVP, Parlamentario Glenbert Croes ta manda den nomber di Partido MEP, un mensahe di MEP na Mike Eman, Minister President di Aruba: “grow up”

“Mike Eman y full su gabinete y e fraccion di AVP a mustra falta di respet, falta di madurez y falta di decencia pa cu e instituto y e persona cu ta nos Gobernador nobo. Partido MEP den un forma contundente ta condena y rechasa e conducta di AVPlidera pa Mike Eman pasobra awor cu Sr. Alfonso Boekhoudt ta nombra caba pa Su Mahestad Rey Willem Alexander, nos mester y mi ta ripiti e palabranan di Gobernador nobo: “nos mester cera e capitulo aki”

Ta manera Mike Eman y su gabinete kier ta “wrong and strong”, pasobra ta nan a faya di scoge un candidato cu tin e base amplio di apoyo den nos comunidad. Y finalmente Gabinete Mike Eman mester realisa y esaki ta mi opinion: ta Gobierno di Hulanda no tabata kier pa Minster Bermudez bay di e puesto pasobra Dios so sa ta ki desaster lo a sigui cu un minister nobo di Finanza marioneta di Mike Eman den aña di eleccion.

Mike Eman y partido AVP cu su conducta pa busca linea recta un confrontacion frontal cu e instituto di gobernador, Gobierno di Hulanda y Cas Real den persona di Su Mahestad Rey Willem Alexander, ta pone e bon relacion Aruba – Hulanda bao di un presion sumamente tenso cu no ta den e miho interes di henter nos comunidad y pais.

No tin espacio pa falta di madurez mas di parti di Mike Eman. No tin espacio pa falta di respet mas di parti di Mike Eman. No tin espacio pa falta di decencia mas di parti di Mike Eman den direccion di nos gobernador nobo.

Laga nos no lubida con Mike Eman a bay den un confrontacion frontal tambe cu nos Gobernador saliente Sr. Fredis Refunjol, unda hasta e welga di hamber a tuma luga dilanti di e portanan di oficina di Gobernador di Aruba como intimidacion y presion pa nos Gobernador di e tempo ey.

E malcriadez politico aki mester keda contundentemente rechasa pa henter nos comunidad. Ta momento pa nos cultiva un relacion di respet mutuo, cooperacion y comprension mutuo cu Gobierno di Hulanda y nos Gobernador nobo cu ta representa Reino Hulandes tambe. MEP na AVP: “grow up”, ta e palabranan final di e Parlamentario.