Parlamentario di MEP Chris Romero: Vision di partido ta pa introduci enseñansa digital na Aruba

Representantenan di Fraccion di MEP a asisti na e reunionnan di IPKO na Corsou na unda a trata diferente topiconan. Un di e topiconan cu a capta hopi atencion y cu sigur lo keda riba agenda pa futuro tambe ta e topico di enseñansa. Parlamentario Chris Romero ta ampli ariba e “standpunt” di MEP riba enseñansa.

“Fraccion di MEP a trece nos “standpunt” riba con nos mester regla enseñansa cu ya pa hopi aña caba nos ta señala. Nos ta kere cu mester modernisa nos enseñansa. Cu otro palabra, nos mester kita for di enseñansa tradicional caminda cu un docente ta para dilanti klas duna les cu borchi y krijt y gewoon via buki. Nos ta kere cu den e tempo nan aki nos mester cuminsa bay over pa digitalisa nos enseñansa.

Cada mucha mester haya un IPad na unda tur buki por wordo haya eyriba y tambe e muchananan por traha nan tarea riba nan tablet mes.

Enseñansa digital ta un manera hopi mas atractivo pa nos muchanan di awendia. Tur e islanan di Tripartite esta Sint Maarten y Corsou ta di acuerdo cu e muchanan di awendia ya no ta wordo motiva mas na e tipo di enseñansa cu nos a haya algun añanan atras. Tempo a bay asina dilanti aworaki y e muchanan den e tempo aki kier algo diferente pa traha cun’e.

Esaki ta un vision di Fraccion di MEP, esta pa digitalisa nos enseñansa. Sinembargo no ta asina cu mester yega y implimenta esaki zomaar. Prome cu implementa digitalisacion den enseñansa, mester haci investigacionnan apropia pa asina saca afo con nos por bay mehora nos enseñansa y con pa motiva nos muchanan tambe. For di e standpuntnan aki nos ta cuminsa busca solucionnan pa wak den ki direccion nos kier hiba nos enseñansa.

Tambe nos no mester lubida cu den e mundo digital, e docente su tarea tambe ta bay cambia. E docente ya lo no bay para dilanti klas y duna les solamente. E docente lo bay guia nos hobennan den nan enseñansa.

Digitalisacion den enseñansa ta un proceso largo. Y tanto Sint Maarten y Corsou, tambe ta pensa cu algo mester wordo haci urgentemente pa trece cambio den nos enseñansa. Den e proximo dianan mi lo amplia mas riba e topico aki y riba nos participacion na e reunionnan cu demas representantenan di Reino, Parlamentario Chris Romero ta conclui”.