Parlamentario Chris Dammers di AVP: “Turismo pa Aruba ta keda e pilar mas importante pa nos economia”

Esaki ta loke miembro di fraccion di AVP den Parlamento, Chris Dammers a trece dilanti ora e la analisa nos cifranan di turista pa e aňa nan 2015 pa 2016 y locual ta pronostika pa aňa 2017. Retonan regional y mundial: Situacionnan economico na paisnan manera Brazil, Canada y Inglatera, winternan suave na Merca, problema cu zika, eleccionnan na Merca, situacion na Venezuela. Tur esakinan ta aspectonan of problemanan cu ta pone un turista duda si e lo baybiaha si of no.

Seating capacity pa Aruba

Pa locual ta aňa 2017 nos a cuminsa cu un bon noticia cu un vuelo directo pa Forth Lauderdal cu Jetblue. Esaki ta un vuelo diario cual lo ta alrededor di 54.000 stoel extra pa aňa. Forth Lauderdale ta un aeropuerto di unda Jetblue so tin un alrededor di 100 vuelo pa dia, incluyendo e West coast di Merca.

Estimated Final Stay-over pa 2016

Algo cu sigur ATA a haci bon ta tene su cifra separa pa un total di turista contando esunnan di Venezuela y den un otro scenario lagando esunnan di Venezolano afo pa e añanan 2015 y 2016. Esaki sabiendo cu e fenomeno di turistanan cu ta bin pa swipe dollar lo ta algo temporal. Pa aňa 2016 sin e turistanan di Venezuela nos lo conoce un crecemento final di alrededor di 2.3% den e turistanan cu a bin Aruba. Si nos tin di bisa cu tin un nucleo anualmente di turistanan di Venezuela cu ta alrededor di 150.000 cu ta e turistanan cu semper a bin pa gasta den nos economia. Na aňa 2015 nos a yega un piek di alrededor di 350.000 turista for di Venezuela door di esunnan cu tabata bin pa swipe dollar. Pa aňa 2016 nos a cera 2016 cu alrededor di 210.000 turista di Venezuela, na unda ya nos ta mirando cu cos ta normalisando bek.

Stay-over arrivals 2017

Pa locual ta e stay-over turista nan – sin Venezuela – e pronosticonan ta mustra cu nos lo tin un crecemento di 7% pa aňa 2017 y si tuma Venezuela tambe na cuenta e crecemento lo ta di 1%. Den comienso di aňa 2017 ainda nos lo sigui experiencia caida den turistanan for di Venezuela cu den comienso di aňa 2016 ainda tabata bin den gran abundancia pa swipe dollar. Tourism Receipt 2016 y 2017: Pa locual ta e placa cu turistanan ta laga atras pa 2016 esaki inicialmente a wordo pronostica na un caida di 3.2%, door di e diferente maneranan – aki na Aruba pero tambe na Venezuela – cu a bin cu medidanan pa frena e Venezolanonan cu tabata bin Aruba pa swipe dollar so. E trend den e caida di 3.2% aki nos por wak e den e prome kwartaal di 2016 cu un caida di 1%, den e di 2 kwartaal un caida di 0.1%, pero a mira un crecemento den e di 3 kwartaal di 1% cu a trece e Tourim Receipt te cu september 2016 na un caida di solamente 0.03%, esta un crecemento flat, dunando un bon perspectiva te cu final di aňa 2016.

Ocupacion di hotelnan pa 2016 y 2017

Pa locual ta e ocupacion di hotelnan pa aňa 2106 nos por wak cu esaki estima pa ta finalmente na 79.7%, esta un crecemento di 1.7% compara cu aňa 2015. Pa aňa 2017 ta pronostica cu esaki lo sigui crece te na 81.6%, esta un crecemento di 1.9% for di aňa 2016. Revenue per Avialable Room (RevPar) pa 2016 y 2017: Pa locual ta e rendimento di un camber ta ser calcula cu esaki lo cera aňa 2016 na US 179.59 (-3.3% compara cu 2015) y ta ser pronostica cu esaki lo ser aňa 2017 na US$ 187.96 (+4.4). E RevPar na di mas halto nos ta haya nan na e hotel nan mas chikito na nos beachnan cu un suma di US$ 285.71.

Cruise Arrival 2016 y 2017

Pa aňa 2016 nos a haya alrededor di 649.886 pasaheronan cu a yega den un barco crucero, cual ta 7% mas cu aňa 2015. Cu e barconan extra cu ya a anuncia nan mes pa aňa 2017 ta ser calcula cu nos lo ricibi alrededor di 746.910 pasaheronan crucero, cual ta 15% mas cu aňa 2016 y 8% mas cu e record di aňa di 2013 cual ta 688.472.

Tur esaki a ser logra danki na e

– bon maneho di Gabinete Mike Eman 1 y 2 en general;

– ATA pa nan maneho pro-activo y profesional den nan bashi nobo;

– AHATA caminda cu nan miembronan a inverti den e ultimo añanan ariba US$ 100 miyon den na propiedadnan mehorando esakinan y den nan hendenan cu mester duna e servicio profesional nan nos bishitantenan;

-y muy special e pueblo di Aruba pa su gran cordialidad.

Aruba ta un pais cu sa con pa trata nos turistanan, caminda cu turista ta “Everybody’s Business”, Parlamentario Chris Dammers a declara.