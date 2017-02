Parke Olimpico di Rio 2016 cu medaya di oro pa abandono

Brasil – Seis luna despues cu Rio de Janeiro a alberga e prome Weganan Olimpico den Sur America, varios sede di e evento ta den absoluto abandono, plantea cu interogante riba un legado, cu, segun e organisadonan, ta beneficia e ciudad y su residentenan.

“Nos ta pensa cu esaki lo ta pa nos,” Alex da Silva Ferreira, un mecanico cu tabata cana hunto cu su yiu di 7 aña dilanti un porta cera cu loke supuestamente ta un parke na Deodoro, bario cu a acoge e pruebanan piraguismo y mountain bike. “E tabata cera tur e temponan aki,” el a indica.

E falta di actividad y mantenimento ta afecta varios di e instalacionnan Olimpico, entre nan e sede di e competencia di natacion unda cu e craternan forma pa algun piscina desmonta, ta acumula awa para y e famoso stadion Maracana, escenario di e ceremonianan di apertura y clausura, e ta bibando su propio “Maracanaso.”

E cancha di Maracana, un di e stacionnan di futbol mas emblematico di mundo, ta yena di sushedad y mata. E coriente a wordo corta recientemente debi na un disputa financiero entre e funcionarionan local y e contratista a cargo di aministra e luga, ademas, e yerga ta luci kima di e solo y falta di mantenimento, loke a mantene cera desde cu Brasil a gana e medaya di oro den futbol Olimpico.

Prome cu e weganan, e organisadornan a promociona e sedenan como isntalacionnan cu facilmente por wordo reuza den un ciudad amante di deporte. Pero apenas un torneo di volleyball di beach a wordo hunga den algun di e sedenan, loke incluso a genera criticanan door cu esaki a hiba cu a tira tera den e cancha unda cu e tenis olimpico a wordo disputa.

“Mi ta supone cu santo ta miho cu nda, pero ta patetico no ta hungando tennis eynan,” e ex tenista Fernando Meligeni a bisa, ende a termina na di cuarto luga den e weganan di Atlanta na 1996.

E Gobiernonan federal, estatal y local, hunto cu socionan priva, a paga mas di 40 mil miyon di real (12.800 miyon di dollar) pa alberga e Weganan, di cual 7 mil miyon di real a wordo destina na sede y instalacionnan relaciona. Awo nan ta negosha entre nan y cu socionan nobo pa mira con nan ta cumpli cu e legado Olimpico spera.

“Ta un momento complica”, Patricia Amorim, subsecretaria di deporte di Rio de Janeiro a bisa, durante un reciente bishita na e terenonan unda cu a celebra e competencianan di tennis, natacion y basketball.

“E ta indudabel e inconformidad cu e bunita parke aki ta genera, asina yen no mucho tempo pasa, no ta wordo uza di e manera cu nos, e residente y atletanan lo kier,” e ex landado a agrega.

Fuente: El Colombiano