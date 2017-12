Parke Nacional Arikok: Yegando na final di un aña grandi y exitoso!

Faltando aproximadamente 3 siman mas pa aña culmina, Fundacion Parke Nacional

Arikok (FNPA) kier para keto y refleha riba e aña cu ta casi termina. Un aña cu a mira hopi cambio positivo pa Aruba su Parke Nacional.

Comparando cifranan di 2017 cu e aña anterior por mira un aumento di bishitante di

approximadamente 10%. Esaki ta duna un indicacion cu e interes serca localnan, turistanan y tour operatornan ta sigi subi. FPNA no a wak un crecemento den cantidad di bishitante so, pero tambe a crece como parke desde Maart ultimo ora cu a traspasa e maneho di Spaans Lagoen (Ramsar) pa FPNA unda ta agrega un lista enorme di biodiversidad na e lista di Parke. FPNA lo pone enfoke riba e importancia di e area y lo haci tur esfuerzo pa conserva e area aki cu ta un di e pilarnan mas importante pa FPNA. Dentro di poco FPNA lo lansa e plan di maneho pa e area di Spaans Lagoen cu ta encera por ehempel borchinan informativo y un plan completo cu e comunidad lo por lesa y asina duna nan contribucion pa cu e conservacion di e bunita area di Spaans Lagoen.

FPNA por mira bek riba dos proyecto cu a resulta den un exito. E siman di Tiburon den luna di Juni ultimo a guia muchanan na diferente scol riba e diferente tiponan di Tiburon cu ta exis

ti y nan importancia pa e bida marino. FPNA a organisa diferente actividad tambe rond di esaki manera e anochi di pelicula, un mainta di actividad pa mucha na Mangel Halto cu por sierto a bira un actividad hopi popular y educacional pa e diferente scol y gruponan. E Proyecto aki a ser ehecuta dor di tur 6 isla perteneciendo na Reino Hulandes y a conta cu sponsor di Staatsloterij” di Hulanda cu sosten di su Mahestad Princess Beatrix. Hunto cu e Proyecto “Staatsloterij” a sponsor e bishita di Raymann na tur e 6 isla nan como embahador di “Save our Sharks” pa asina promove e importancia di Tiburon pa cu e bida marino.

Un otro proyecto cu tambe a duna resulta positivo tabata e Junior Ranger Camp 2017 cu a conta cu un grupo di 25 mucha entre edad di 9 pa 12 aña cu a pasa un siman hunto cu e park rangernan y a cana varios ruta den parke y alaves ricibi diferente tayer encuanto shoco y prikichi, tiburon, raton di anochi, boa/cascabel/santanero, geologia y mucho mas. E parti mas gusta door di e participantenan tabata e dos anochinan cu nan a campa den Parke Nacional Arikok hunto cu e rangernan. FPNA ta conta awo cu 25 embahador di naturalesa cu lo fungi como grupo piloto di e Junior Ranger Program cu lo ser finalisa den 2018.

FPNA ta hopi satisfecho con e aña ta bayendo te cu awor y ta preparando caba pa aña 2018. Den 2018 FPNA lo traha riba e imagen nobo di Parke Nacional Arikok cu lo mira un cambio pa asina por incorpora 16 areanan nobo y e parke marino cu lo wordo traspasa bou di maneho di FPNA. Na Januari 2018 tambe lo tin e prome proyecto cu lo ta dedica na Aruba su simbolo nacional: e Shoco. Aki FPNA lo pidi ayudo di e comunidad di Aruba en general pa asina duna un man y proteha nos simbolo nacional pa e generacionnan cu ta bin.

FPNA ta tuma e oportunidad pa gradici tur bishitante y stakeholder cu a hasi e aña aki posibel te cu awor y recorda tur hende cu Parke Nacional Arikok ta spera nan bishita hunto cu nan famia pa admira y duna balor na Aruba su naturalesa.

Parke Nacional Arikok ta habri di dialuna pa diadomingo di 8:00 AM te cu 4:00 PM y si tin cualkier pregunta por contact FPNA na 585 1234 of via email na [email protected]

No lubida di like e pagina di Facebook –Arikok National Park pa asina keda na altura di tur informacion y actividad cu ta wordo organisa.