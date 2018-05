Parke Nacional Arikok: Aumento di Aruba su Coneu un realidad?

E coneu Arubano (Sylvilagus floridanus), cual probablemente a wordo introduci na Aruba

dor di e Indjannan mas cu tres mil aña pasa como un fuente di alimentacion. Desde e introduccion di e Coneu, el a sa di colonisa su mes como un parti di nos ecosistema. E coneu por adapta su mes hopi bon y por biba den diferente tipo di habitat incluyendo Aruba su vegetacion distinto unda cu e por come diferente tipo di yerba y mata chikito.

Aruba su coneu tin un color bruin/shinishi y su barica ta blanco. E caracteristica di su lananan blanco ta extende te na su rabo unda e color ta bira visibel ora cu e core bay. E coneu por crece te cu un grandura di 40 centimeter largo durante su 3 aña di bida. Ya na 2 pa 3 luna e coneu a

madura suficiente pa por reproduci. Un coneu embra lo busca logra adecua pa su neishi

bou di mata of piedra unda cu e ta cubri esaki cu su lana. Un coneu por duna luz 3 pa 4 bes pa aña cu un promedio di 5 baby den cada nest.

E mama ta bishita e babynan un pa dos biaha pa dia pa crianan durante un periodo di 2 pa 3 siman. Y ya entre 4 pa 5 siman e babynan ta independiente. E coneu di Aruba ta un especie cu ta na peliger di extincion y ta protegi pa ley. Ta sospecha cu e cantidad di coneu a baha durante e ultimo añanan dor di un aumento den actividad humano cu a causa entro otro

perdida di habitat, invasion di e Boa Constrictor y bestianan di cas manera pushi y cacho. Sinembargo, Parke Nacional Arikok a nota varios ocasion unda cu ta raporta mas y mas coneu den diferente area rond di nos isla, como tambe den Parke Nacional Arikok. Esaki por ta relaciona cu e temporada di secura caminda cu e cantidad di Boa lo a bira menos. Dado momento cu presenta un paro cortico pa loke ta e peliger pa e coneu nan lo por reproduci

y aumenta relativamente lihe.

Lamentablemente a tuma nota cu e Boa su cantidad a bolbe cuminsa subi cu e temporada di

yobida cu Aruba a ricibi ultimo ,cual por conduci cu e cantidad di coneu por bolbe sufri dor di e colebra invasivo e Boa Constrictor banda di e otro presionnan cu nos coneu tin. Abo tambe por yuda nos Coneu:

– Yuda reduci e poblacion di Boa; Yama PNA (585-1234) durante horario di oficina) of manda nos un mensahe via Facebook pa cualkier ayudo pa gara un Boa. Tambe nos por asisti den determina si e colebra ta uno endemico di Aruba manera e Santanero of Cascabel.

– Mantene tur mascota di cas cerca;sigura cu un cacho y of pushi no ta bandona nan cas

y bira un peliger pa nos fauna natural.

Por yuda sigura tambe cu e poblacion di cacho y pushi ta poco mas controla por medio di sterilisacion of castracion.

– Semper core cu cautela den area nan cerca di naturalesa. Preveni di core anochi den area nan

di naturalesa; E coneu ta activo principalmente den oranan di atardi/anochi y mainta trempan.

E luz di un vehiculo ta bruha nan cual ta haci cu e auto por dal e coneu cu un consecuencia fatal.

