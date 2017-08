Pareha turista ta causa destruccion den camber di hotel

Central di polis ta manda un patruya pa un hotel high rise pa un caso di maltrato. Na e hotel polisnan ta papia cu e dama Ramos, cu ta declara cu e tabata tin un discusion cu su casa, Abrago. Durante e discusion Ramos a wordo maltrata y e tabata tin un huña na su cara y un corta na su pia. El a sigui declara cu despues di e discusion, Abrago a bay cu su telefon pero cu e no ta desea di entrega keho contra di Abagos. Solamente e tabata kier pa Abrago a dun’e su telefon bek.

Agentenan policial a papia cu e security di e hotel, e cabayero T. E ta declara cu pa mas o menos 2 or y 20 el a haya un melding di un problema den camber 451. Ora cu el a drenta den e camber, el a ripara cu tur cos tabata kibra den e camber y cu solamente Ramos tabata den e camber. Via e camara di siguridad e por a wak cu Abrago tabata banda di e pool. Polisnan hunto cu e hefe di siguridad a bay cerca Abragao y e personal di siguridad a bay cu Ramos pa recoge su cosnan y pasa pa otro camber. Banda di pool polisnan ta bin haya Abragao kende tabata tin un herida na su boca, un blau na su frenta banda drechi y un mordi na su man drechi. Mirando cu su heridanan tabata serio, a dicidi di yama ambulance. Abragao ta declara cu e motibo di e discusion ta cu Ramos a haya un mensahe di un colega femenino y e no a keda nada contento cu esaki. E no tabata desea di entrega denuncia contra di Ramos. Despues e agentenan a bay cu Abragao pa e kamber. Den e gang banda di e lift tabata tin un lampi kibra y tabata tin manchanan di sanger riba e vloer. Den e kamber tur cos tabata destrui. A puntra M. si e lo bay entrega denuncia, pero M. a bisa polisnan cu e no ta autorisa pa haci esaki.

A papia cu e Manager di Operacion kende a bisa cu si Ramos y Abragao paga pa e dañonan, lo no entrega denuncia. Despues a hiba Abragao SEH pa tratamento medico.

Tanto Abragao como Ramos a bisa di lo bandona Aruba e mesun dia, pero den diferente avion. Central di Polis a wordo poni na altura.