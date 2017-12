Pareha local ta compromete den sfeer magico di Pasco

Pasco ta un temporada hopi special pa hopi di nos, pero e Pasco aki ta uno extra special e inolvidabel pa Bryan y Fabienne. Nan a caba di biba un momento cu hopi di nos ta wak solamente den television of ta soña lanta cune. Cu ayudo di The Proposal Planner, Bryan a pidi Fabienne pa casa den un set caminda a percura pa tur detaye y capta pa semper nan por wak bek riba dje. Tur cos a sali perfecto y The Proposal Planner ta contento di por a crea un momento inolvidabel pa su prome pareha local.

Bryan Leest a conoce Fabienne Wilems casi diesun aña pasa. For di dia ey, e chispa di amor a cende den nan curason y awe e candela ey ta mas bibo cu nunca. Nan ta un pareha, cu mescos cu hopi otro, ta comparti interesnan comun. Nan ta amantenan di ciclismo y careda; y hunto cu nan cacho Toby, ta forma un hogar. Y tambe mescos cu otro parehanan, a sa di afronta reto y surpasa obstaculo den nan relacion.Hustamente e experiencia aki di conoce otro asina bon y cu un futuro prometedor nan dilanti, Bryan a sinti cu ta ora pa consolida nan union den bida.

Sabiendo con hopi Fabienne ta goza di e temporada di Pasco, Bryan tabata sa cu esaki ta e miho chens pa hunto biba e momento grandi aki. Manera sa pasa hopi bes, ora un persona kier puntra su pareha pa drenta matrimonio, hopi biaha e persona no sa unda pa cuminsa. Aki ta caminda un amistad a conseha Bryan pa tuma contacto cu Glendeline Maduro di The Proposal Planner.

Cu e tempo conta, Bryan a sinta cu Maduro y asina a cuminsa traha e ‘verloving’ of pidimento di man di Fabienne su soño. Asina, den apenas un poco mas di un siman, a logra. “Pa mi tambe ta un soño paso ta mi prome pareha local y pa crea un proposal di Pasco aki na Aruba,” Maduro a splica. Colaborando cu Kerstboom City, a transforma nan lot na Vondelaan den un mundo magico di Pasco.

Locual ta haci The Proposal Planner asina unico, ta e scenario cu ta realisa. Cu ayudo di algun famia y amigonan, nan por a forma parti di e gran sorpresa. Fabienne a wordo guia bou di e pretexto cu e y Bryan mestera bay busca un hende cu a haya flat tire net prome cu nan bay un cena di Pasco. Ora cu Fabienne a yega na Kerstboom City, e luga tabata full cera, luz paga y ningun hende na e sitio. Pero prome cu Fabienne por a sospecha, el a haya bon bini di Maduro kende a splik’e cu algo special ta na punto di sosode. Tambe a entreg’e un carta cu Bryan a skirbi p’e y a gui’e pa e porta.

Paden Fabienne a topa cu un sfeer maraviyoso rondona pa kerstboomnan tur na luz, musica den fondo, belanan cendi y un tapijt cora cu tabata hib’e stret cerca Bryan. Y mientras a brinda e pareha tur privacidad pa biba e momento special aki, camaranan scondi a capta e momento den video y potret. Fabienne su reaccion tabata di hopi emocion y felicidad grandi cu a ilumina su cara, mientras cu pafo famia y amigonan tabata warda ansioso pa felicita e pareha.

Glendeline Maduro ta e fundador y CRO (Chief Romance Officer) di The Proposal Planner Aruba. E ta un empresario hoben y exitoso cu a wak un oportunidad nobo den e mercado di organisa evento. Como e unico na Aruba, durante ultimo dos aña Glendeline ta constantemente ocupa cu parehanan di tur parti di mundo cu kier bin biba e momento special di nan compromiso riba nos bunita isla. Rapidamente un boca a bisa otro y The Proposal Planner a aparece caba den websitenan manera howheasked.com y aruba.com; mescos cu den e publicacionnan Destination Magazine, Bridal Guide y Caribbean Bride.

“Mi ta traha di cerca cu Oficina di Turismo y diferente hotelnan rond di e isla. Mi meta ta pa yuda parehanan yega na nan momento unico, special cu lo keda corda pa semper. E miho parti di mi trabou ta pa wak e reaccion di e pareha sorprendi cu ta asina emotivo y spontaneo,” Maduro ta conta di The Proposal Planner. Otro dicha den su trabou, ta di por traha hunto cu su mesun storia di amor, su pareha Julien de Bats kende ta un fotografo profesional reconoci na Aruba como One Happy Photographer.

Maduro ta gradici Kerstboom City y tur esnan cu a forma parti di e bunita proposicion aki; specialmente Bryan kende a deposita su confiansa y e importancia di e momento aki den man di The Proposal Planner. Pa mas informacion, bishita www.proposalaruba.com of like e pagina riba Facebook: The Proposal Planner Aruba.