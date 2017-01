Pareha Izcaray a completa e prome etapa di e proyecto Sinfonica Hubenil Arubiano

Diadomingo 22 di Januari, e maestro Felipe Izcaray y su señora Norma a subiavion pa bay bek Carora des

pues di pasa un siman aki pa determina kico mester wordo haci pa realisa e MOU firma aña pasa entre Minister di Cultura, Nuevo Mundo Foundation y Scol di Musica RufoWever.

E obhetivo di e MOU ta pa logra un orkesta sinfonica hubenil na Aruba. E obhetivonan di e pareha tabata pa conoce e personanan cu ta bay ta involucra directamente y indirectamente den e creacion y ehecucion di e proyecto. Tambe nan a haci un inventario di loke ta disponibel y kico lo mester wordo obteni, sea maestronan di diferente instrumento musical, e instrumentnan mes, y e espacionan pa duna les y pa warda e instrumentnan.

Pa logra nan obheto nan a reuni cu diferente persona y organisacion. Nan prome conferencia tabata cu nos MinPres Sr. Mike Eman kende tambe tin e cartera di MinCult, hunto cu su Chief of Staff , Srta. Indra Zaandam, coordinadora den ministerio di Cultura. Nan ultimo reunion tabata na Scol di musica Rufo Wever caminda nan a haci conoci cu Sr. Felix “Chucho” Hoek, e director y nan a reuni cu 10studiantehubenil di Srta. Hester Matthijssen(9 di fiyo y un di cello), kendenan tabata siñando un obra di Hayden. Aki Maestro Izcaray a duna e muchanan un charla di motivacion y les di casi un ora cu a laga e muchanan a siña emociona y contento cu tur a puntra si otrosiman e maestro ta bolbe.

Entre e dos sesionnan, e pareha Izcaray a bishita e facilidadnan na International School, ColegioArubano, y nan reuni cu varios lider den mundo musical di Aruba y programanan social.

E obhetivo di e proyecto no ta djis pa siña e muchanan toca un instrument musical, pero tambe ta encera contribui na formacion personal di e muchanan pa bira ciudadano responsabel cu balornan spiritual y etico halto. Nan ta inculca den e muchanan e importancia di traha duro, tolerancia, perseverancia, liderazgo, respet, disciplina, excelencia, auto-estima y logro di golnan cu nan a pone pa nan mes. Pa e rason aki e pareha a conferencia cu representantenan di diferente programasocial pa muchanan despues di scol manera BoBario, Children’s Help Line y Mobis.

Norma y e maestro Izcaraya bishita Armand Simon, ex-director di Aruba Piano Festival na Da Vinci Academy y nan a papia cu Carlos Bislip e percusionista Arubiano di fama internacional; nan a reuni cu Edwin y Mayra Kock Garrido,conoci pa nan actividadnan coral; nan a conferencia cu Sra. Maria Magdalena Gonzales kende tambe tin un proyecto similar andando na International School.

Na ColegioArubano e pareha a wordo ricibi cu entusiasmo pa e co-rectora Anne Cameron kende personalmente y cu hopi orguyo a mustranan tur e salanan cu ta wordo uza pa musica, arte plastico y drama. Maestro Izcaray y señora Norma a keda hopi

impresiona cu e facilidadnan di e colegio.

Tur e contactonan den un tempo asina cortico a biraposibel pa e esfuersonan incansabel d i Bart Kool cu ta coordinador pa oficina di Min. Pres. Cu su lema, “There are no problems, only challenges” Bart Kool tabata un inspiracion pa e pareha Izcaray y esunnan cu a compaña nan, e representantenan di e organisacionnan firmante di e MOU, Johnny Croes di Scol di MusicaRufoWever, Clyde Harms di Nuevo Mundo Festival y Alberto Peret-Gentil, representante di e partner no-firmante, PANA, Pa Amor di Nos Aruba.

Porcierto, PANA ta haciendo esfuersonan grandi pa trese e Orkesta Hubenil di Maestro Izcaray na Carora bin toca na Aruba na ocasion di inauguracion di Plaza Padudia 17 di maart y duna un concierto na Cas di Cultura of un otro sitio e siguiente dia. Keda pendiente! Pa fin di otro siman por Aruba lo sasi e orkesta lo por bin.

Maestro Izcaray ta spera di tin un business plan cla pa fin di februari. Bon trabou, pero falta mas, hopi mas! Mester busca docentenan, mester busca instrumentnan, tin hopi detaye di logistica cu mester wordo regla, pero cu amor pa nos Aruba y boluntad, e obhetivonan lo wordo realisa. Si tur cos bay bon, tin un probabilidad grandi cu na cuminsamento di aña escolar 2017-2018 e prome participantenan lo cuminsa haya les di musica pa eventualmente nan por toca den e Orkesta Sinfonica Hubenil di Aruba.

