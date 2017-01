Pareha homosexual a denuncia discriminacion na hotel di Cartagena

CARTAGENA DE INDIAS, Colombia – Un pareha di e mesun sexo a denuncia cu nan tabata victima di un presunto caso di discriminacion ora cu nan a sali for di piscina di e hotel Holiday Inn Morros, ubica den un zona exclusivo nort di e ciudad.

Organisacionnan defensor di derechonan humano ta pidi clarea si e restriccionnan di afecto den hotelnan ta pa tur hotel of ta depende di nan orientacion sexual.

E director di e Corporacion Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda, a manifesta cu e administracion di e Hotel a implica den e scandal aki, lo tin cu splica e rasonnan cu e pareha homosexual a pidi pa nan stop di mustra afecto den un luga publico.

Castañeda a expone cu e politicanan cu ta limita e muestranan di afecto mester ta pa tur y no solamente pa e parehanan di e mesun sexo, asina mes a afirma cu ante e creciente yegada di turistanan homosexual na e ciudad, tin personal capacita pa evita discriminacion y actonan cu ta afecta e trankilidad di e bishitantenan LGBTI.

E gerente general, William Rodriguez, a splica cu e situacion cu a biba cu e pareha homosexual, no tabata un incidente cu a pasa pa mayor, el a indica cu e personanan no a wordo retira di e hotel y a splica cu e pareha di hende homber tabata den e piscina un poco pasado di cariño, “E piscina tabata yena di famia, despues nan a yama recepcion di e hotel pa pidi nos prudencia y e security a pidi nan discrecion bisando nan cu esaki ta un tema taboo na Colombia.”

Fuente: RCN Noticias