Paradanan cultural lo ta e prome weekend di September

Sr. Chico Harms di CB Brazil a splica cu pa a yega 7 aña no a bay facil, pero e meta ta pa sigui hasi e evento aki uno grandi pa Aruba. E ta splica.

Sr. Harms ta contento cu prensa di Aruba ta promociona e evento cultural aki. El a amplia ariba e actividadnan cu ta bay tin y nan ta start sali diasabra 19 Augustus, cu e eleccion di reina cultural, cu ta Chikitin, Baby y Prenda Cultural, e chikitinnan cu tin e curashi pa haci subi stage pa nos cultura.

E ta bay ta un actividad hopi bunita. Y dia 26 tin eleccion di e grandinan, cu seis participante, cu diferente categoria. E aña aki, door cu ta wak pilarnan di cultura di Aruba y semper ta hunto cu nan den cultura, nan ta bin cu otro categoria cual ta Pilar Cultural di e parada cultura di dia 1 y 3 di September.

Despues di e eleccion di dia 26 ta sigui cu e parada, cu dia pa dia ta bira mas grandi. Aña pasa tabata tin mas di 900 persona, y e aña aki e tin un banda mas y un disco mas. Y esaki ta contento di wak, segun Sr. Harms, ya cu ta wak e stimacion pa nos cultura. Despues di esaki no tin nada mas.

Para banda di caminda y presencia e cultura, caminda otro aña tin e mesun animo pa tur parada. E parada di lantera ta cuminsa 7 or di anochi y mester caba 10 or di anochi. Y e parada cultura ta cumisna 3 or di atardi y mester caba 7 or di anochi.

Personanan interesa por yama na Centro di Bario Brazil, pa asina participa. Musica lo bay tin sigur, cu 4 banda y 2 disco. Bandanan lo toca tipico di Aruba y mester cuida esaki.

E parada ta crece door cu a bin un grupo acerca cu nan banda y mester a busca un disco pa un otro grupo cu a bin acerca.

Tin biaha nan ta keha cu e ruta ta chikito y e biaha aki lo purba di bay mas poco poco posibel pa asina un y tur por disfruta di e parada, segun Sr. Harms a bisa.

Lo bay reuni cu Cuerpo Policial caminda cu nan por traha ariba un ruta mas largo, segun Sr. Chico Harms.