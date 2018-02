Papiamento mester wordo cuida y balora

Sra. Etlien Croes directora di Fundacion Lanta Papiamento a enfatiza cu union ta haci forsa y e maneho di idioma tambe ta hopi importante, di parti di gobierno.

E aña di Papiamento, cu ta pone enfasis cu bo idioma nacional bo tin cu respet’e y balor’e. E tin cu sirbi di guia tambe na tur inmigrante cu nos tin nos idioma nacional. Nos ta un pais cu ta multi lingual, pero tin e idioma nacional y tin cu respet’e. Relacion cu esaki, lo bay tin un video di 5 minuut, cu lo educa tur hende cu Papiamento ta un idioma y no un dialecto. Esaki lo ta un pensamento robes, anto por ta e persona cu ta pensa esey no sa kico lo ta e diferencia entre idioma cu dialecto.

Departamento di enseñansa ta bisa, papiamento ta den nos man, y mester cuid’e. Si nos tur ta cuid’e e migrante tambe ta wak esey. Pero si nos no ta duna ehempel di esey, e no ta bay. Ta gradici tur medionan di comunicacion pa haci e tema aki publico, ya cu sin ayudo di e medionan, e tipo di campaña aki no lo bay dilanti.

Otro punto importante ta e scolnan multilingual, unda cu e mucha ta siña cu papiamento ta su lenga materno, cu e tin cu cuid’e. E ta bay haya mas amor pa su idioma, su idioma nacional y e tin cu cuide, y door di esaki e ta bay siña otro idiomanan den un forma mas miho y mas lihe. Pa tur esaki mester traha cu pasenshi. Fundacion Lanta Papiamento ta finaliza bisando cu e grandinan mester duna ehempel, por lo tanto nos tin cu siña nos yiunan pa respeta nos idioma nacional.

Comments

comments