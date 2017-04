Papa ta denuncia “regimennan opresivo” durante Pasco di Resureccion, pero ta insisti riba moderacion

CIUDAD DI VATICANO, Vaticano – Papa Francisco a denuncia e “regimennan opresivo” den su mensahe di Diadomingo di Resureccion, pero den un aparente yamada na moderacion a pidi na e lidernan mundial pa evita e propagacion di conflictonan, den un momento caminda cu ta aumenta e tensionnan na Noord Korea y Siria.

Den e di cinco Pasco celebra desde su eleccion como Pontifice, Francisco a presidi un misa ante miles di persona riba Plaza di San Pedro, entre medidanan excepcional di siguridad tras di atake di vehiculonan contra multitud cu a sosode na London y Stockholm.

Na e entradanan di Vaticano tabata tin autonan policial y vehiculonan di Ehercito di lo habitual y e fielnan tabata para den varios punto di control prome cu nan a yega e plaza, cu tabata decora cu 35mil flor y palo.

Den su mensahe “Urbi et Orbi” (Na e ciudad y mundo”), pronuncia for di su balcon central di e Basilica di San Pedro, e religioso Argentino a papia di un mundo castiga pa conflicto y venena pa tension.

Desde e mesun balcon caminda cu el a aparece pa prome biaha dilanti mundo den e anochi di su eleccion na 2013, Francisco a referi na un Dios cu “ta hacibo compañero di cmainda di esnan cu ta mira nan mes obliga di laga na propio tera a causa di conflictonan arma, di e atakenan terorista, di regimennan opresivo.” E no a nombra Gobiernonan specifico.

“Cu na e momentonan mas compleho y dramatico di e pueblonan, Señor Resucita guia e pasonan di esnan cu ta buscando husticia y paz y ta duna e representante di nacionnan e balor di evita pa propaga conflictonan y di caba cu e trafico di arma,” el a afirma.

E Papa a haci e comentarionan aki den un momento caminda cu e tension ta subi entre Noord Korea y comunidad internacional ta subi. Sinembargo, tambe el a condena como “innoble” e atake contra un convoy di autubus na Siria, caminda cu a muri por lo menos un 112 persona.

Durante su discurso den e dia di mas importante di e calendario liturgico Cristian, Francisco a pidi paz den Sudan di Sur, Sudan, Somalia, Republica Democratico di Congo y Ucraina. Den e vigilia celebra e dia prome, el a pidi e catoliconan, pa nan no ignora e necesidad di e imigrantenan, e pober y otro personanan vulnerabel.

Fuente: Reuters