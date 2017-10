Papa Fransisco ta invita 20 preso pa lunch y dos ta huy

ROMA, Italia- Dos profugo, considera “socialmente peligroso”, a scapa durante un evento unda cu mendigo y refugiadonan tambe a participa.

Dos prizonero cu tabata forma di un total di binti otro detenido a wordo invita pa lunch cu e papa Fransisco na Bologna. Pero nan a probecha e invitacion pa nan hjy, según medionan Italiano a informa.

E dos presonan Napolitano a wordo invita hunto cu e resto di e grupo diadoming 1 di October relaciona cu e biahe die papa pa Bologna. E dos detenidonan aki tabata den un regimen di encarcelamiento habri, den un centro especial di reinsercion cerca di Modena, integra pa prizoneronan considera socialmente peligroso y toxicomano, según e agencia AGI.

E versionnan no ta precisa si e hombernan a lunch of no cu e lider Catolico prome cu nan a disparce.

Papa Fransisco ta duna atencion special na e situacion di e presonana, y ta custuma di reuni cu gruponan di prizonero durante su biahenan paden y pafo di Italia.

Fuente: https://www.infobae.com/