Papa Francisco ta admiti cu “tin corupcion” den Vaticano

VATICANO – Respecto na e abusonan sexual di parti di religiosonan, e sumo pontifice a bisa cu parce, dos di cada cuater abusado a sufri di abuso “y esey ta devastado.” Papa Francisco a admiti cu na Vaticano “tin corupcion”, pero cu e ta biba “den paz”, door di contesta algun pregunta di e superior di e orden y congregacionnan di religiosonan cual transcripcion lo wordo publica den e revista Civilta Catolico” den su proximo edicion.

Den e conversacion cu e religiosonan aki, di cual e corant “Corriere della Sera” a publica awe un parti chikito, caminda cu papa Francisco a papia tambe di e uzo di e cilicio, instrumento cu ta causa dolor of incomunidad, sin rechasa su uzo.

“Tempo cu mi a drenta den e noviciado di e Jesuitanan, nan a dunami e cilicio. E cilicio ta bon, pero atencion: no mester di yudami na demostra cu mi ta bon y fuerte. E ascesis berdadero tin cu hacimi mas liber,” el a bisa.

Den e cita cu e religiosonan di dia 25 di November ultimo, Francisco a splica cu den e congregacionnan general previo na e conclave “ta papia di reforma.”

“Tur tabata kier’e. Tin corupcion den Vaticano. Pero mi ta biba na paz,” el a admiti.

“Mi no ta tuma trankilisante,” Francisco a bisa, kende a sigura cu na “Buenos Aires e tabata mas ansioso,” pero cu tras di wordo eligi papa, el a sinti un paz interior cu ainda ta compañe.

Ora cu tin un problema, el a relata, e ta skirbi un mensahe riba un papel y ta pone bao di estatua di San Jose durmiente cu e tin den su camber.

“Awo e (San Jose) ta drumi bao un colchon di mensahe di papel. Pesey mi ta drumi bon, aunke “si, den Iglesia tin hopi Poncio Pilato cu ta laba man pa ta trankil y un superior cu ta laba man no ta tata y no ta yuda.”

Jorge Bergoglio no ta importa e critica pues ta splica “cu ta haci bon pa critica un hende” y cu “bida ta yen di incomprension y di tension y ora cu ta critica cu ta sirbi pa crece, mi a acepta, el a responde.”

El a admiti cu e preguntanan mas dificil, no ta wordo haci pa e religiosonan sin e hobennan, cu ta logra pon’e den un scol den algun ocasion.

E papa a señala cu den e structuranan di iglesia por haya “un atmosfera mundano y principesco” y el a añadi cu e religiosonan “tin cu contribui na distrui e ambiente nefasto aki.”

“Y no tin necesidad pa converti den cardinal pa kere di ta prins. Basta pa ta clerico. Esaki ta lo pio den e organisacion di e iglesia,” el a sigura.

Fuente: El Espectador