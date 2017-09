Papa Francisco lo no reuni cu FARC durante su estadia na Colombia

CIUDAD DI VATICANO, Vaticano- Papa Fransisco no tin planea pa reuni cu FARC, miembronan di oposicion of obisponan Venezolano den su proximo biahe pa Colombia. E sumo pontifice lo ta na Colombia for di dia 6 pa 12 di September.

Aunke durante su bishita e lo haci algun referencia tocante di e proceso di paz den e pais Latinoamericano, e biaha aki no ta uno politico ya cu Francisco lo biaha pa Colombia “den un biahe pastoral pa anuncia e Evangelio”, e vocero di Vaticano, Greg Burke a informa.

Fuente: https://www.efe.com/