Panter di Warda Costa ta yuda boto di piscado den problema

Diamars mainta pa mas o menos 8 or y 10, Steunpunt di Warda Costa Aruba ta haya un melding cu e boto di piscado ‘Michali’ a hay’e confronta cu problema cu motor. Despues cu e posicion di e embarcacion a keda determina, mesora e cutter di Warda Costa, Panter a sali bay brinda asistencia. ‘Michali’ a wordo localisa mas o menos 9 or y 20 di mainta, na 9 miya leu for di Manchebo Beach Resort, cu tres persona abordo. Hunto cu RHIB, e boto adicional di Panter, a bay direccion ‘Michali’ pa controla tipo di asistencia necesario. A resulta cu e slang di motor a kibra pa cual nan no tabata tin propulsion. Tripulacion di Panter a dicidi di touw e embarcacion, den direccion di Paardenbaai, caminda cu nan a yega sano y salvo. E asistencia brinda door di Warda Costa a wordo masha aprecia door di e tripulacion di ‘Michali’.