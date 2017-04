Paketenan di Winstbelasting ta cla pa wordo busca na Departamento di Impuesto

Tur aña Departamento di Impuesto ta otorga e pakete di Winstbelasting cu ta contene e formularionan di declaracion. Tanto esun preeliminario como esun definitivo, pa 2016. Sra. Meverly Romano ta amplia.

E cliente por pasa busca nan paketenan na e local unda antes tabata entrega nan plachinan di number. Ta papia di clientenan di Winstbelasting, cu tin empresanan den forma di N.V., AVV, BAV, Fundacion of Verening. Esakinan ta esunnan cu ta bin na remarca pa haya nan declaracion. E ta hopi importante pa e cliente busca, ya cu dado momento e cliente mester haci su declaracion anual, sea e ta un preeliminario of definitivo. Pero e hecho ta, cu e cliente tin un obligacion legal pa yena su declaracion y pone su anexonan hunto cun’e y entrega esaki hunto cu nan. E deadline pa entrega e formulario di declaracion ta dia 31 di Mei. Na e momentonan aki, Departamento di Impuesto ta entregandonan y e cliente tin 2 luna pa yena y entrega e declaracion.

Ley ta stipula cu en principio e cliente tin cu entrega su declaracion definitivo, e ora ey e por scoge pa entrega e declaracion preeliminar, cu ta bay habri e caminda pa e haya e prolongacion di termino di 6 luna.

Si e cliente den prome instante, no ta alcansa e mester entrega e declaracion preeliminar caminda e ta entrega esaki y ta haci e pago di e resultado di su empresa pa 2016. Unicamente door di entrega e declaracion preeliminar, y haci e pago corespondiente. Si e cumpli cu e dos rekisitonan aki, e cliente ta haya 6 luna mas di tempo pa e caba di prepara su declaracion definitivo, pa cual fecha final lo ta 30 di November 2017. Dus, ta fechanan cu e cliente mester tene cuenta cun’e. Antes tempo cu e Winstbelasting tabata un aanslagbelasting, no tabata tin tur e rekisitonan aki. Pero awo e sistema a cambia, esaki ta encera cu e clientenan tin cierto deadline pa cumpli cu nan. Ta hopi importante, segun Sra. Romano, pa nan pasa na Departamento di Impuesto pa busca e pakete di declaracion concerni y despues pa cumpli cu e yenamento y entregamento di e declaracion.

E cliente por pasa na Departamento di Impuesto, for di 7.45 di mainta te cu 4.30 di atardi, non stop na e local unda ta entrega e paketenan. Na momento di bin busca e pakete, ta recomendabel pa bin cu un copia di e Camara di Comercio, y esaki lo yuda den e proceso di otorgamento mas lihe. Si e cliente mes no por busca su pakete, e por apodera un otro persona pa busca e pakete pe. Pero e apoderacion mester sosode por escrito. Y e persona cu e ta apodera mester bin cu un ID valido y un carta di apoderacion pa asina haci entrega e di e pakete. Lastima Departamento di Impuesto no por entrega e pakete sin e carta di apoderacion.

Tambe ta importante pa e conseheronan fiscal, cu ta atende asuntonan di belasting pa clientenan. Tin hopi clientenan, principalmente esunnan di Winstbelasting cu tin conseheronan. Ta haya accountantskantoor, e huristanan fiscal cu nan ta representa nan cliente, pa nan tambe ta conta cu nan mester bin cu un carta di apoderacion. Solamente pa e grupo di conseheronan, hopi biaha nan tin un lista largo di cliente, Departamento di Impuesto kier a pidi nan pa manda un email na [email protected] y manda hunto cu e eamil un excelfile cu ta contene e lista di nan clientenan. E file aki ta disponibel ariba nan paginan principal di e website di Departamento di Impuesto, unda cu e por download esaki y mand’e pa departamento di Impuesto.