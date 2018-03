PAHO a entrega su rapport na gobierno tocante maneho di sushi

Aña pasa Minister di Infrastructura y Medio Ambiente Sr. Otmar Oduber a instala un comision multidisciplinario pa cu servicio di gobierno y otro instancianan priva y NGO’s pa maneha den forma integral e situacion di sushi na Aruba. Dr. Wilmer Salazar ta amplia e desaroyo di e informacion aki.

Riba peticion di Minister di Salubridad Publico, Sr. Dangui Oduber, y Directie Volksgezondheid a solicita na PanAmerican Health Organisation pa hunto cu nan un experto pa wak kico ta pasando na Aruba, pa wak con ta e forma pa loke ta e di sushi. No solamente e parti di recogemento, pero tambe su recoleccion, su generacion y su disposicion final.

Recientemente tabata na Aruba, Sr. Leandro Sandoval, un experto den e area di maneho di sushi. E tabata tres dia hopi intensivo. A involucra tur e areanan cu mester bishita, no solamente e parti di Parkietenbos, pero tambe Hospital, Imsan, dumpnan ilegal, y tambe instancianan particular pa procesa e parti di sushi.

Den un bista general e consultor lo duna su recomendacionnan y e procedura cu mester tuma den e sector aki,y keto bay gobierno lo mester tuma e decision pa un disposicion cu ta duna mas siguridad na medio ambiente, salud y bienester na nos comunidad.

E grupo di trabou estableci a entrega caba e documentacion pertinente na Minister di Infrastructura y Medio Ambiente tocante e solucion a corto, mediano y largo plazo pa maneha e parti di sushi.

Loke nan a premira tabata e parti di Parkietenbos cu nan mester remedia mas pronto posibel, pa no tira mas sushi eynan. E ta genera cierto emision di gasnan y contaminacion di medio ambiente, cu tambe ta afecta comunidad. Mester bin un solucion na corto plazo awor aki pa Parkietenbos aunke despues tambe lo wordo haya un plan mas definitivo y pa largo plaso cu e otro problemanan cu lo ta cera maneho di sushi unda ta bay wordo crea un sistema di servicio sostenibel den tratamento y disposicion final, caminda cu lo bin cierre definitivo di Parkietenbos y nan lo keda busca e modo mas efectivo di disposicion final

Finalmente Dr. Wilmer Salazar a puntualisa cu e parti di maneho di energia lo hunga un rol unda lo mester bin un cambio riba esey y tapa tur e buraconan den e parti di relleno sanitario na Aruba den un forma cu lo no genera mayor contaminacion ni toxicidad y trece mas problema ainda caminda cu instancianan encarga lo keda traha riba un studio pa wak e alternativanan den conhunto cu PAHO cu ta hopi importantei.

