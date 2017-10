Paga via bo celular door di falta di placa efectivo

CARACAS, Venezuela- E Superintendencia di e Institucionnan di Sector Bancario di Venezuela (Sudeban) e siman aki a cuminsa e pruebanan piloto di un sistema nobo di pago. Esaki lo ta a traves di bo telefon celular y lo ta un manera pa enfrenta e escasez di efectivo cu e nacion Suramericano ta pasando aden. E noticia aki a wordo confirma door di e agencia estatal Venezolano AVN.

E sistema, conoci como Peer to Peer (P2) ta busca ” pa stimula e uzo di placa electronico y e uzo adecua di efectivo den e pais” ya cu personanan natural lo por haci pago of transferencianan bancario uzando e number di telefon celular asocia cu e institucion bancario y e cedula di identidad.

“Cu solamente drecha e servicio, pa medio di canalnan estableci pa cada banco, e usuario lo por realisa su movimentonan di manera rapido y sigur, na cualkier hora y den e teritorio nacional”, Sudeban a splica riba su website.

E usuarionan lo por paga pa servicionan, haci compras online, haci transaccionnan bancario, recarga y manda placa cash cu e aplicación aki. E lo tin un limite di 800 mil bolivar diario (240 dollar según e tasa di cambio oficial mas halto). Esaki lo ta durante e periodo di prueba.

Venezolanonan ta enfrentando un escasez di placa cash, entre otro y cu según gobierno, esaki ta door di e supuesto contrabando di placa pa e pais bisiña Colombia.

Un otro factor ta e inflacion gigantesco, un cifra cu desde 2015 Banco Central di Venezuela no ta ofrece, pero cu según parlamento Venezolano ta yegando 536,2% pa 2017.

E pais Caribeño a registra por lomenos dos crisis door di falta di placa cash den e ultimo lunanan. E prome a tuma luga mei mei di December 2016 despues di cu president Nicolas Maduro a duna ordo pa saca e biyete di 100 bolivar for di circulacion. E tempo ey, e papel di 100 bolivar tabata esun di mas halto.

Fuente: https://www.efe.com