Paga gelijkbedrag bek na pensionadonan

Sr. Bernabela ta sinti cu no mester bay rib’e aspecto di Dialogo Social, pasobra na momento cu a pone paro rib’e pagamento di e gelijk bedrag y bashi premie tabata un decision cu e tempo ey no a wordo bon splica na e gobernantenan. Awor e problema cu ta sinta pa e pensionadonan ta e parti di indexering cu tin di haci cu nan koopkrachtverlies. Esey ta caminda Minister Bermudez den gobernacion anterior a laga para esaki y a bisa cu no ta sigui paga esakinan mas. Esaki ta locual Sindicato TOPA kier pa Gobierno actual cambia e decision aki y paga e pensionadonan cu ta 30 den su totalidad.