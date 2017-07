Paga bo boetnan y belasting prome cu bo bay cu vakantie

Afpakteam di Aruba ta dedica extra atencion e temporada di vakantie aki, na boetnan cu ta habri ainda y cobranzanan di belasting cu no a wordo paga ainda. Na juni hopi hende ta haya vakantiegeld, y esey ta haci cu nan tin mas espacio den nan cartera pa paga e boetnan y cobranzanan aki. Door di paga na tempo ta evita cu un boet ta wordo aumenta of den e caso di mas extremo, cu hende ta wordo deteni of ta haya un prohibicion pa viaha. Vooral e ultimonan ey lo nifica un inicio desagradable di vakantie.

Afpakteam di Aruba ta haci un yamada na personanan cu tin boetnan atrasa of cobranzanan di belasting habri, pa bin paga. Caha di Ministerio Publico ta habri di dialuna pa diabierna di 08.00 pa 11.30’or di mainta y di 13.00 pa 15.30’or di atardi. Caha di Departamento di Impuesto ta habri di dialuna te diabierna di 07.45 pa 11.45’or di mainta y di 13.15 te 15.30’or di atardi.

Afpakteam ta un entidad di cooperacion di Ministerio Publico di Aruba, Cuerpo Policial, Cuerpo di Aduana, Fiot (Fiscale inlichtingen- en opsporingsteam) di Departamento di Impuesto, FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), Marechaussee, Kustwacht di Aruba, MOT y RST. E Afpakteam ta combati criminalidad financiero-economico y a cuminza traha riba prome di maart ultimo.