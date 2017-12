Padrastro ta abusa di baby di 1 aña

ZULIA, Venezuela- Un otro criatura inocente a perde su bida den su nucleo familiar. El a wordo abusa sexualemente. E tabata tin solamente un aña y shete luna. E tragedia aki a sosode den e estado Zulia, Venezuela. Esaki tabata e di dos mort den dos luna, segun e corante Panorama.

E victima tabata yama Naibeli Gonzeles y e detenidonan tabata su mama y su padrastro, Lignarys Quevedo Parra di 27 y Oswaldo Sosa Torrealba di 35 aña, segun polis a informa.

E victima tabata presenta dificultadnan pa hala rosa pa cual el a wordo hiba pa e hospital local, pero tabata laat. E mucha a yega hospital sin bida.

Segun polis a informa, e autopsia a determina cu “caus di morto tabata door di shock y tabata tin sangramento interno, lesion hepatetico cu obheto conduntente y trauma abdominal cerra”. E informa a revela cu e infante a wordo abusa.

E corant La Verdad a reseña cu e mucha a wordo viola, ya cu e tabata presenta un desfloracion anal. Su higra tambe tabata daña y un trauma abdominal.

E mucha a wordo maltrata pa 1 or di merdia di diahuebs ultimo. Al parecer e mucha a wordo viola door di su padrastro riba su ultimo dia di bida.

Bisiñanna di Quevedo a comenta cu el a maltrata e baby door cu e no por a deshaci di dje, manera cu el a haci cu su otro tres yiu muhenan, di cinco, seis y shete aña, cu el a duna hendenan. El a purba di duna su wela paterno, pero esaki no a acepta.

Fuente: https://www.lapatilla.com