Pabien na tur Hende Muhe riba Dia Internacional di Hende Muhe

E derecho di hende muhe no solamente a bin door di nan abilidadnan, pero el’a bai cu sacrificio.

Na 1975, Nacionnan Uni a decreta dia 8 di Maart como Dia Internacional di Hende Muhe. Esaki ta encera conmemoracion di e accidente tragico cu a tuma luga 8 di Maart 1908, na New York caminda un cantidad grandi di trahado a protesta den un fabrica di paña pa motibo di e abuso di e dunado di trabou y tambe pa mehora e condicionnan di trabou. Pa e motibo aki nan a wordo kita for di trabou. Relaciona cu esaki e trahadonan a cera e fabrica y a declara nan mes den welga. Repentinamente a surgi un incendio provoca, cual a costa bida di 129 trahado femenino den e fabrica. Desde e momento ey a cuminsa un lucha di e movemento di muhenan, cu cada biaha ta haya mas energia y cada vez cu mas legitimidad y mas conviccion pa asina logra e derecho di un ciudadano completo y pa participa cu condicionnan igual riba tur tereno. E movemento di muher aki su prome prioridad ta pa desaroya e consciencia di clase y pa e dignidad di un clase trahado femenino. Un otro tarea di e movemento aki tabata pa logra incorpora realmente y activamente muhenan den e ambito social, politico, cultural y economico. Tambe pa asumi un compromiso pa lucha y conquista un trabou di igualdad y dignidad. Tambe mester pone enfasis riba e derecho di hende muher sin perhudica e derecho di e hombernan.

Apesar cu nos ta na aña 2018 ainda tin obhetivonan pa logra, pasobra ainda tin e diferencia entre homber y hende muher pa locual ta pago. Pero e lucha tin cu sigui. P’esey mes riba un dia tan special y pa un ser tan especial asina, mester reflexiona pa tur hende ta conciente di con ta celebra e dia aki. Pa e no bira un dia di balor puramente economico, pero un dia di reflexion. P’esey mes FTA ta manda pabien na su dirigentenan, na su delegadonan y na su miembronan femenino como tambe tur e clase trahado na Aruba cu ta inclui amanan di cas riba e dia tan special aki.

