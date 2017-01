Pabien na nos ganadonan di Kooyman!!

Un caluroso halloooo na nos ganadonan di e campaña di Fin di Aña di Kooyman!

Siman pasa diabierna, nos a tene un celebracion chikito na honor di e ganadonan di nos campaña di Fin di Aña.

E di dos premio cual tabata un Samsung Smart TV a wordo gana pa Jason Lejues, kende a bisa cu e television a yega net na tempo.

Y nos premio di mas grandi, nos prome premio cual tabata un biahe crucero pa 2 persona, ariba e barco mas nobo di e compania Royal Caribbean Cruises, Harmony of the Seas a wordo gana pa Sr. Pedro Rincon.

Casa di Mr. Rincon a splica cu nan a decora nan cas cu productonan cumpra na Kooyman!

Esaki ta e motibo principal pa cual nos a organisa nos campaña. Un danki special ta bay na ABO como cliente pa haci bo compra cerca nos durante aña 2016.

Aña 2017 ya caba a cuminsa y Kooyman ta cla pa cualkier necesidad di nos clientela! Pabien un biaha mas na nos ganadonan.

(Lastima nos no a logra drenta den contacto cu e ganado di 40 mil punto di FunMiles, pero nos lo sigui purba)