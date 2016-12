Pa Simar 2016 tabata un reto pa haya miembro 

2016 tabata un aña cu hopi reto. Segun Marouschka Cornelie, miembro di directiva di sindicato Simar, e reto di semper pa recluta miembro semper ta keda riba lista. Maestronan hoben no conoce Simar y hopi di nan ta constata tambe cu nan no tin e informacion corecto di kico ta e trabao sindical y e importancia di ta miembro di sindicato. Tambe tin hende cu no ta dispuesto pa contribui financieramente, pero e ta un reto cu semper tey y den 2016 e tabata tey tambe.

Segun Cornelie cu nan tabata tin nan actividad social cu a tene na un minimo e aña aki, solamente 1 cual tabata dia di maestro y tambe a organisa un tayer di defensa propio. Fuera di esakinan tin cu bisa cu ta participando na comision di restructuracion salarial. Simar a atende un welga cual ta di e managernan di EPI y a atende varios caso individual.

Pa loke ta EPI, tin cu bisa cu tabata un welga cu a wordo honra door di hues y cu pa e forma pa atende esaki a dura demasiado largo, pero cu a culmina positivo si pa e managernan.

Un componente cu a keda pendiente cu ta bay mesa berde den 2017. Tambe por constata cu a ser introduci un codigo di conducta pa mayor, alumno y actornan di sosten y directivanan di scol. Esaki ta un trabao cu a tuma luga na 2015. El a wordo introduci e aña aki y simar a participa na dje. Casonan individual ta varia. Entre otro mal inschaling, abuso y intimidacion contra maestro. Menasa contra maestro pa studiante, mayor y tambe director. Tambe pa falta conocemento di ley tanto pa esnan den liderasgo como tambe di e maestronan mes, segun Marouschka Cornelie.