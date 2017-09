Pa proteha e trahadonan sindicato mester firma e sociaal – protocol

Sr. Robert Henriquez , director di Elmar ta duna su banda di medaya den e caso di STA contra di gerencia di Elmar tocante e schorsing di e tres delegadonan di e sindicato.

Sr. Henriquez a splica cu a schors e tres empleadonan, cu ta shopsteward di STA. Per 1 September a drenta como sindicato despues cu el a gana e referendum na Elmar. Pa ley e mester reconoce STA cual el a haci tambe. Pero pa ley ta bon skirbi tambe cu ora cu bo reconoce e sindicato cu a gana e referendum, bo tin obligacion di negocia cun’e, pa yega na un contrato colectivo. Pero tin un contrato colectivo caba, te cu 2020 y e lo mester warda. Esey ta e unico obligacion skirbi den ley di CAO, bou articulo 4. Esey ta e unico obligacion cu’n doño di trabao tin, na e momento cu’n sindicato drenta den un palabracion pa asina ta representa e trahadonan.

Den e caso aki, e no a bay facil ora cu empleadonan a dicidi cu nan no kier ta mas cu UEA y a bay cu STA. Sr. Henriquez a splica cu mester warda te ora cu e CAO caba. E partido es tempo ey, a cera e CAO na nomber di e trahadonan. Aworaki tin un CAO cu ta geldig te cu 2020 y tur e aplicacionnan ta wordo aplica riba e trahadonan. De facto, tin un acuerdo di dos banda. E unico manera cu por yega na un otro acuerdo, ta si tur dos partido bay di acuerdo pa kibr’e. Pawo Sr. Henriquez no ta wak un motibo pa kibra e CAO.

Si cada bes cu organisa un referendum den un compania, y compania of e sindicato nobo drenta y ta kibra e CAO, kico e CAO bal e ora ey pa sinta negocia pa un tempo largo. Dus e no tin un balor agrega pa cera un CAO di 4 pa 5 aña si despues di un aña ta bin un sindicato pa kibr’e. Mester tin un periodo di rust pa algun aña. Ta bon defini cu mester sinta negocia cu e sindicato cu a gana e referendum. Pero si no tin un CAO, como werkgever bo tin e obligacion pa cuminsa negocia cu e sindicato cu a gana referendum.

Segun STA den e CAO tin puntonan firma cu no ta na fabor di e trahadonan. Pero segun Sr. Henriquez STA no a indica cua ta e puntonan cu e no ta di acuerdo cun’e. El a menciona esey hopi den prensa, pero personalmente. Tambe Sr. Henriquez no tin niun caminda skirbi cu lo kita hende for trabao. Pero tin un protocol firma cu e sindicato anterior cu lo no tin despidonan forsoso. Den e presentacion duna, por a aprecia den e 8 puntonan di salida pa yega na un social protocol, cu lo no tin despidonan forsoso (gedwongen ontslagen). Claramente Sr. de Cuba a sinta na mesa y el a wak full e presentacion. Dus no tin niun comentario mas di loke el a bisa di cu e mester para e cabay di e director cu tin plan pa kita hende for di trabao. Durante e presentacion por a mira claramente cu no tin niun intencion di kita niun hende.

Sr. de Cuba, como representante di e trahadonan, e tin e full derecho pa firma e protocol pa proteha cada un di e empleadonan. SI STA firma e sociaal protocol, e ta proteha tur e trahadonan. Si e no firm’e, e ora e werkgever tin man liber pa haci loke e kier.

Manera cu Sr. Henriquez a haya aprobacion di e directiva pa cu e sociaal protocol, el a warda pa wak ken ta gana e referendum. E prome paso tabata pa presenta e protocol na e sindicato pa despues e wordo presenta na e empleadonan.

E schorsing di e tres delegadonan di STA ta algo full otro di reorganisacion. E schorsing ta pa motibo cu nan no a haya aprobacion door di nan directe leidinggever pa atende e reunion. Mediador di gobierno a bisa cu gerencia di Elmar tin deseo di conoce e sindicato STA. Nunca antes el a yega di papia cu Sr. de Cuba y Sr. Henriquez ta di opinion cu e lider sindical no por papia di dje, si e no conoce.