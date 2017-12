Pa prome biaha den hopi tempo Camara di Comercio tin 9 candidato pa bira miembro di directiva

Diamars lo tin eleccion, caminda lo bay tin tres miembro nobo, of algun miembro cu ta bin bek. Sr. Ernst Mohammed di Camara di Comercio, ta splica mas di e eleccion.

Esaki ta prome biaha cu Sr. Mohammed den den directiva di Camara cu Comercio, cu tin asina tanto candidato. Pasobra normalmente ta Camara di Comercio tin cu busca rond interesadonan pa forma parti di e directiva. Pero e biaha aki, Sr. Mohammed ta kere cu, danki na prensa y danki na tur hende cu a support cu por a logra pa haya interes pa join Camara di Comercio.

Pa 2018, Camara di Comercio lo tin hopi retonan su dilanti. Pero e meta prinicipal ta pa haci Camara di Comercio haci e entidad unda negoshi den region ta wordo haci. Kier amplia ainda mas, unda Camara di Comercio ta y unda e kier bay. Lo bay tin algun activdad, pa aumento e cambio den economia di Aruba. Den dianan binidero, nan lo sinti cu e gobierno nobo y nan sa cu gobierno tin hopi reto su dilanti. No ta solamente comercio mester pensa, sino ariba e parti social, y e parti salubirdad. Tur cos tin un efecto ariba comercio. Si tur hende ta AO constant, y nos no ta cuida di nos mes yiunan, nos ta perde hende, ta perde tempo y placa. Y na Aruba, na 2018, mester wak pa e hende ta central, pero e hende jong, entrepreneur ta bira e focus otro aña. Nan no mester trece den tanto dificultad pa lanta un negoshi. Tin hopi mucha jong kier lanta nan negoshi y nan kier hinca esaki den educacion. Camara di Comercio ta apoya tur instancia cu ta empuha esaki.

Pa diamars tin 9 candidato, nan nombernan y unico cos cu Sr. Mohammed kier bisa cu e hunta di directiva otro aña lo ta bay ta mas fuerte ainda cu e tabata e aña aki. En caso cu Sr. Mohammed wordo reeligi pa sigui cu e lucha, nan lo haci esaki y nan lo zorg pa Aruba su economia y tambe e entrepeneurnan bay dilanti.