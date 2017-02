Pa prome biaha cu atleta di taekwondo Arubiano a logra un medaya den Open USA

Chiara Petrocchi di seleccion di Taekwondo di Aruba a biaha siman pasa pa Las Vegas pa participa na Open USA cu ta un G2 ranking hunto cu su otro miembronan di seleccion.

Esaki ta prome biaha den Aruba su historia cu un atleta di Taekwondo a logra gana un medaya na Open USA.

Chiara Petrocchi no ta un atleta desconoci na Aruba y semper e sa saca e nomber di Aruba den exterior y ta pone e Bandera di Aruba na halto. Chiara Petrocchi a bringa su prome pelea contra di GUZMAN, VALENTINA for di Merca y a logra gana esaki cu un score di 17-2. Den e segundo pelea Chiara Petrocchi a logra gana esaki cu un score di 3-4 contra di MABANAG, MARISSA for di Merca. Den e tercer pelea Chiara Petrocchi a logra gana esaki cu un score di 10-9 DILLON, FAITH for di Merca. Den cuart final Chiara Petrocchi a topa cu THOMPSON, HAYLEY for di Australia y Chiara Petrocchi no a mustra niun miedo y a gana e pelea aki cu un score di 19-2. Una bes den final Chiara Petrocchi a trata tur cos pa asina logra e medaya di Oro, pero a yega net niet cu su atakenan y e mester a keda satisfecho cu su logro di medaya di plata.

Dr. Guaicaipuro Jimenez Presidente di ARTBO ta hopi satisfecho cu e resultado di e team di Aruba y cu Chiara Petrocchi a logra Aruba su prome medaya na Open USA. Pabien ta bay sigur na e mayornan di Chiara Petrocchi cu ta inverti masha hopi mes den nan yiu cu a logra algo grandi pa Aruba.