Pa POR forma Gobierno cu AVP mester laga 4 hende afo

Pa lider di partido POR den caso mes cu nan mester yega na traha hunto cu partido AVP pa forma un Gobierno, sigur 4 hende riba e lista di AVP no por bira hamas un minister den e gabinete AVP y POR segun lider di e partido, Otmar Oduber.

E ta sigui splica cu e gabinete anterior di partido AVP no lo por ta forma parti di e proximo Gobierno. Tin un mancha demasiado grandi riba dje. E ta sigui splica cu 4 minister no por forma parti. Si en caso cu POR wordo yama y Gobernador dicidi cu Mike Eman ta e informador como e partido mas grandi, e lo ta sumamente dificil un formacion eynan, pasobra tin por lo menos un 4 minister no por goberna e pais aki.

E tin di haber di loke comunidad di Aruba a rechas di partido AVP. 4 asiento ta un señal hopi cla den e Gobierno cu tin algo hopi robes. Tin un cantidad di investigacion ta andando cu ta yega hopi cerca di e ministernan. Tin un minister di Husticia cu a defrauda e comunidad en su totalidad, caminda cu criminalidad ta e preocupacion number 1 di pueblo y hopi no a wordo haci riba esaki. Tin cierto momento cu mester realisa loke pueblo a manda den e mensahe.

Esaki mester wordo tuma na un forma serio. Esaki sigur ta un etapa nobo pa partido POR cu mester acepta e señal cu comunidad a manda hopi cla pa politica en general y si kier sobrevivi como organisacion politico tin cu realisa cu tin cu trece cambio. POR a cuminsa cu e cambio aki. Pesey dos asiento den e ocho lunanan di tempo, otro partidonan ta exiti pa añanan largo, no por bisa cu tabata tin e exito cu partido POR tabata tin den e prome salida aki.

Segun Oduber, definitivamente e ta sinti cu partido POR ta e partido ganado den cantidad di voto cu a bay dilanti. Den e formalisacion cu tin un tuma luga den e proximo Gobierno a keda proba cierto momento cu partido AVP, na momento cu el a sali, mustra y purba den tur momento di coregi cosnan cu tabata bay robes, lamentablemente no tabata tin oido pa esey.Tabata tin un masa rond den prensa, cu a hiba un campaña caminda e lo wordo encarcela y/of di cosnan cu lo a sosode den ATA y otro departamentonan.