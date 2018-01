Pa no hoga turista a lucha cu coriente fuerte di lama

Dialuna atardi unidadnan di ambulans, polis a keda manda cu urgencia pa bay entre e lama ex Bushiri pa Divi Dutch Village unda lo tin un turista ta hogando den lama. Na yegada di Polis ya a mira con persona ta sacando e persona for di awa. Segun e turista pa e no hoga e tabata bringa cu e coriente di lama pa bin bek paden y a lucha basta y yega tera. Ambulansnan a yega unda paramedico tabata cla pa brinda asistencia pero e homber no tabata desea debi cu e ta sintie bon. A consehe si e bira malo kico e por haci. Polis a tuma dato di e caso.