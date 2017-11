Pa mas di 20 aña gobiernonan no a tende di nos problemanan social

Sra. Glenda Hernandez di Departamento di Asunto Social, durante un conferencia di prensa a bisa cu tur caso cu drenta ta haya atencion di e departamentonan. Pero debi cu gobierno a limita e fundacionnan y departamentonan

Ta hinca un hende den un cas, pero no tin suficiente cas social, niun hende no ta worry cu tin tanto hende ariba lista pa un cas social. Eseynan ta cosnan cu Sra. Hernandez a premira cu esaki lo bay bin, manera e caso specifico aki y mas otro casonan cu ta pasando.

Diariamente tin casonan cu ta pasa, y no mester lubida cu e poblacion a redobla, pero tur e cosnan cu mester pa yuda e hendenan no a wordo redobla, pero al contrario, nan a wordo minimalisa. Nan ta instancianan cu ta lombra contra muraya. Segun Sra. Hernandez, nan kier yuda manera cu por, pero no tin e facilidad.

Departamento di Asuntonan Social a bisa cu ya caba nan ta den combersacion cu diferente instancianan, pa duna preferencia na hendenan cu ta bin di afo, cu ta inmigrante, y eynan ta wak e choices cu ta wordo haci. Pa loke ta trata casnan social, Sra. Hernandez a bisa cu e no ta wak niun movecion.

Hopi biaha, situacionnan ta wordo trata, pero hopi biaha esaki ta tareanan di un minister pa trece cosnan dilanti. Hopi biaha e cosnan aki a wordo treci na conocemento di e minister concerni, di parti di Departamentonan di Asuntonan Social. Pero si e minister no a haci of e no tin wowo pa e situacion, Sra. Hernandez ta bisa “so be it”. Masha poco ta wordo haci.

Tin casonan di urgencia, cu ta haya e atencion di inmediato y ta wordo trata cu prioridad. Tin un trahado di guia social cu ta keda full un weekend ta busca un cas pa un hende. Of nan ta rondia un caminda pa hink’e den un safe place. Of ta rondia maneranan pa un mucha safe na un luga. Sea ta sak’e for di famia. Tin hopi burocracia na Aruba, segun Sra. Glenda Hernandez, directora di Departamento di Asuntonan Social.