Pa mas cu 20 aña ningun rapport a wordo traha pa atende cu problematica dump

Un prioridad di Gabinete Wever-Croes sigur ta e solucion pa desperdicio di sushi aki na Aruba. E problema di dump Parkietenbos ta un problema grandi. Durante di e encuentro cu Minister encarga cu Infrastructura y Medio Ambiente, Sr. Otmar Oduber tabatin cu e ‘Raad van Toezicht’, a papia di e rol amplio di Serlimar. Involucrando e control cu mester tuma luga di e diferente dumpnan ilegal.

Na e momentonan aki e cantidad di sushi cu normalmente tabata bay Parkietenbos a reduci drasticamente. Esey kiermen cu sushi ta wordo benta otro camindanan rond di Aruba, consecuentemente aumento den e cantidad di dumpnan ilegal. Pa cual mester busca rapidamente solucion pa esaki, Sr. Oduber a enfatisa. “Mi a insisti hopi riba e rapportnan cu tin pa soluciona e problematica aki. Y e lo sorprende bo si mi bisa cu durante di e ultimo 20 añanan aki, niun rapport a wordo traha pa Serlimar, pa loke ta e problema aki. E ultimo rapport cu a wordo traha tabata cu WEB. E tempo ey Sr. Jossy Lacle tabata esun encarga, y te awe esey ta e rapport cu Serlimar ta aplica keto bay. Mi a compronde for di Presidente di e hunta di e Raad van Toezicht, cu lo tin un otro rapport cu a wordo traha door di diferente instancianan, pero cu Serlimar no tabata esun cu a lidera esaki directamente. Y cu nan a yame un PPP Project (mas o menos 4-5 aña pasa).” Ultimo añanan a papia hopi riba desperdicio di sushinan y problematica di Parkietenbos, y ta pesey ta strañami cu practicamente 20 aña pasa ta e ultimo biaha cu a traha un rapport pa por atende cu esaki. Nos ta na altura cu tin hopi otro instancianan cu tin ideanan y pensamentonan. Sinembargo, un “Business Plan” y rapport riba estudio di con ta soluciona esaki lamentablemente no ta existi, y mester wordo haci rapidamente, Sr. Oduber a indica. Ademas, tin hopi ideanan di parti companianan existente na Aruba cual tambe Sr. Oduber lo bay hiba combersacion cu nan den e dianan nos dilanti pa mira kico nan pensamento y ideanan ta encera.

Concluyendo Sr. Oduber a enfatisa cu e solucion lo ta encera cu nos tur lo mester ‘tira awa den biña’. Esta, cu tur hende cu ta biba na Aruba y pues usuarionan y comerciantenan cu ta produci desperdicio, tur hende mester bira parti di e solucion.