Pa ley STA ta keda sindicato mayoritario na APA

Diabierna a tuma luga un referendum na APA, pidi pa sindicato TOPA. Sr. Anselmo Pontilius, mediador di gobierno ta splica mas di e referendum aki.

Un total di 65 trahado por a haci uzo di nan derecho di vota, un total 31 a haci uzo di nan derecho, 25 a vota a vota pa TOPA, 3 voto blanco y un otro dos of tres tabata invalido. E resultado logico ta cu e sindicato a haya e mayoria di 50 +1. El a haya e mayoria di votonan, pero e no a logra e 33 votonan, cual lo a bira e 50+1. E no a haya e mayoria rekeri den ley, pa negocia un contrato colectivo. Nan tabata tin mester di 33, y nan a haya 25.

Mediador di gobierno a informa e partidonan envolvi, cu si e sindicato haya mayoria, e e tin derecho pa negocia e contrato colectivo. Esey te punto. Pero esaki no ta e caso, y nan lo haya un procesverbaal redacta cu tur e resultadonan di e referendum.

Loke por a compronde for di gerencia y sindicato TOPA, cu tin un diferencia di opinion. Na augustus/september lo mester negocia un contrato colectivo nobo. Door cu nan no a haya e resultado cu nan a spera, y e realidad ta cu sindicato STA ta e mayoria ariba papel.

E dunado di trabao por scoge ki caminda pa coi, pero ley ta bisa cu empleador mester dirigi su mes na e sindicato mayoritario. Sindicato TOPA lo por pidi un referendum bek, te aki 6 luna, si e ta desea esaki, segun Sr. Anselmo Pontilius, mediador di gobierno.