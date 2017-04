Pa informacion corecto ta importante sigui canalnan corecto

Un informacion ta importante y no solamente e mester ta corecto, pero e informacion mester bay via e canalnan corecto. “Mi ta lamenta cu un matutino , mi ta kere pa motibonan personal, a opta pa uza cifranan no confirma y alarma comunidad”, asina Minister di Salud Publico, Cuido di nos Grandinan y Deporte, dr. Carlos “Alex” Schwengle a duna di conoce.

Gobierno y profesionalnan cu ta traha na DVG no ta hunga cu ningun cifra. Solamente ta warda confirmacion riba cierto cifra. “Nos a splica awe bon cla, a base solamente di meldingnan di enfermedadnan di rash, keintura, keintura cu rash, bo no por tuma e decision ey”, asina Minister Schwengle a enfatisa. Mester warda confirmacion di testnan cu si ta berdad tin tanto caso di Zika, e ora ta meld e como un outbreak na RIVM. RIVM lo manda esaki na WHO y PAHO y consecuentemente CDC na Merca. Y si CDC mira cu tin un brote na Aruba, nan ta duna conseho negativo di biahe pa Aruba y turismo ta cay.

“Bo mester ta hopi consciente di bo accionnan. Mi ta lamenta cu e matutino, no solamente ta gaña y produci cifranan cu no ta klop, pero tin manera un placer di trece un panico den pueblo cu no ta necesario. Ta berdad cu e cifranan ta cana atras, pasobra na momento cu bo tin hopi caso gemeld, pa ora bo haya un confirmacion, ya 4 siman a pasa y nos a splica bon cla awe kico esey ta”, Minister Schwengle a enfatisa. E ta algo tecnologico y no ta algo di nos, nos ta depende di tecnologia y e no ta facil den e caso aki.

Gobierno ta pidi pueblo pa cooperacion un biaha mas pa pone di nan banda. Gobierno ta keda pusha pa controla e vector cu ta e sangura Aedes aegypti hunto cu pueblo. “Nos ta priminti y nos ta haci’e. Duna bon informacion, bon cifra y nos ta gradici nos partner manera ATA y AHATA tambe pa coopera cu e campaña aki”, Minister Schwengle a remarca. E Team cu ta traha riba esaki lo ahusta e maneho di control di e vector, di cual tabata hopi exitoso sigur compara cu region pero e no ta suficiente. Door di e retraso cu tin den diagnostico, Gobierno ta kere cu mester cuminsa concientisa nos comunidad awor atrobe y intensifica den october te cu maart, claro cu ta warda riba e cifra. Pero no lo warda riba cifra pa intensifica e accionnan di october bay ariba. E adaptacion di plan di maneho adapta mester yega Gobierno y na momento cu esaki yega lo presenta e plan na Conseho di Minister, Parlamento y prensa.