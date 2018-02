Pa importa remedi esaki tin su proceso pa cana

Pa busca remedi di afo, esaki tin su proceso, pa cual Sra. Roselynn Angela, Inspector di Remedi di IVA ta splica.

Pa trece remedi di afo, bo mester mustra cu bo ta haya remedinan pa trece, esaki ta wordo controla na Douane. Si haya hende cu remedi sea na airport of Douane, IVA mester duna su aprobacion. Awo cu e fenomeno di online, e ‘importacion’ di remedi ta subi hopi mas. Pero si un remedi ta wordo duna via receta so, esey bo no cumpr’e online ya cu ta e dokter tin cu wak e pashent pa receta e remedi. Esaki ta peligroso tambe pa e persona, ya cu e ta uzando e producto cu por tin efecto ariba dje, ademas di e remedinan tambe.

Sra. Angela ta den contacto cu Douane, despues di a sinta hunto pa yega na un comprondemento con pa haci e proceso un poco mas lihe, via e lista tambe cu nan por traha mas lihe tambe den futuro. Ta controla airport, postkantoor, pero e control na Barcadera ta bay via di Douane. Asina cu e Douanero ripara cu e ta parecido na un remedi, sea ta capsula of ampolla, nan mes ta tuma contacto cu Departamento di Salud.

E supermercadonan Chines pa hopi aña ta treciendo nan mesun remedinan, pero nan ta mas caro cu loke ta wordo bendi den botica y pa esaki regularmente nan ta wordo controla, unda cu ta haya hopi producto Chines, unda cu ta bende esakinan na nan supermarketnan, cual ta contra ley. E remedinan aki no a pasa e regulacion, unda cu e pasa via un departamento, cu mester controla si e producto ta bon si of no. E productonan aki pa wordo busca, mester wordo regula tambe. Ta un comision ta dicidi di tal producto por wordo bendi den botica of por wordo bendi den supermercado.

Tin dos punto pakico ta importante pa registra tur producto pa wordo bendi aki nan Aruba. E prome punto ta e calidad y no tin garantia di ki producto e ta. E por ta un producto inferior. E por ta un producto cu nan ta bisabo cu e tin tal cos den dje pero e no tin’e. Pero ora cu el a wordo treci na Aruba, e producto a perde e calidad cu e tin. E producto no ta bay traha ariba e persona. Y e di dos punto ta, cu ora cu wordo prescribi un remedi via dokter, botica y dokter tin e historia di kico e pashent ta uza. SI ta uza remedi pa curason, no tur remedi ta bon pa esaki. Por tin interaccion, cu ta haci cu e remedi of e no ta traha y e traha di mas cu e persona por bira malo di dje. Ta importante pa tene cuenta cu dokter y botica ta controla cua remedi ta ideal pa e persona, mirando e historial di e persona, segun Sra. Roselyn Angela, di IVA.

