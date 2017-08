Pa goberna un pais mester tin curason y vision pa e futuro di e pueblo

Diahuebs dia 17 di Augustus ta prome dia di scol. Sinembargo ainda no por a scucha si e problema di e 200 muchanan cu no tin cupo na scol, si SKOA y of gobierno a logra haya cupo pa e muchanan aki cuminsa e aña escolar nobo no ta conoci. Robin-Ann Didder por a compronde cu lo a haya un solucion, pero cu no ta sigur cu esaki lo sigui.

Pa Robin-Ann Didder number 14 riba lista di POR ta kere cu si kier goberna un pais manera mester ta bo mester tin un curason y un vision pa bo pueblo su futuro. Tambe mester por soluciona e problemanan cu ta presenta pa bienestar di e pais completo.

Loke cu ta di lamenta cu no falta mucho dia pa scol habri y ainda tin diferente situacionnan cu no ta regla. Nos tur sa cu minister di enseñansa no lo sigui den gobierno, pero su ausencia desde cu e la anuncia cu no lo participa den politica mas, no a mira e mandatario a termina su maneho di gobernacion debidamente, e ta spoorloos.

Actualmente tin un total di 200 mucha cu ta biba bao di brug cu te ainda no tin scol pa nan y esaki ta pone cu gobierno ta trapa riba e leynan internacional di derecho di mucha. Un gobierno mester percura pa su generacion nobo tin e oportunidad pa studia, ta lamenta cu e gobierno actual ta duna preferencia na careteranan , kibra naturalesa sin pensa riba nos muchanan cu mester di educacion, algu cu ta obligatorio pa nan.

Pa Robin-Ann Didder enseñansa ta un parti , pero e bida social y pobresa cu Aruba ta bibando den dje ta di preocupa. Partido POR den su plan di Accion tin e solucion pa duna sosten den e parti social den cada hogar. Actualmente ta un tristesa di mira casnan cu a wordo construi e tempo aya dor di FCCA ta bandona siendo cu tin personanan cu ta wardando pa cas.

Loke cu tambe ta resalta dor di mi bishitanan na cas cu e personanan den menos recurso ta cay den un circulo di presta aki aya, esaki no ta paso nan kier , pero nan no tin otro opcion debi cu na mester pone pan riba mesa pa nan yiunan come.

Ta importante pa trahadonan social ta presente den cada bario pa asina duna un man na esnan cu mester di guia pa yuda nan hisa nan calidad di bida.

Pesey bo voto ta importante dia 22 di september abo como ciudadano por haci e diferencia pa un cambio pa bo futuro, pero tambe pa bo yiunan. Corda cu bo voto no tin prijs haci bon uzo di dje.

Mi ta desea tur mucha, hoben y docente un bon comienso di aña escolar nobo , hopi pasenshi , duna hopi amor y hunto nos lo crea un miho Aruba. Tambe pa tur e hobennan cu ta studiando afo hopi exito cu boso estudio corda cu Aruba tin mester di boso.