Pa falta di subsidio Fundacion Austimo ta recurri na eventonan pa yega na nan fondonan

Sr Alberto Arrindel a splica e responsablidad nobo cu e tin pa cu e Fundacion Autismo cu awor e ta bira e presidente pa sigui yuda e fundacion aki.

Sr. Arrindel ta sinti’e honra pa su nombramento como presidente di e fundacion. Ta recien el a drenta den e fundacion Autismo, como miembro di directiva. El a sigui bisa cu su yiu homber ta den e spectrum, cual tabata algo dificil pa acepta. Pero dor di siña conoce hendenan den e fundacion, Sr. Arrindel y su famia a siña na compronde loke su yiu Allister tin. Esey ta algo cu e ta bay keda den su curason semper. Door di topa personanan great bo por siña suficiente, bo no ta bay stop di siña. E ta algo cu semper lo bo keda haci y su yiu Allister lo keda cu autismo semper pero e fundacion lo bay tey pa por sigui yuda personanan cu ta den e spectrum y pa por sigui carga e responsabilidad ey cu nan tin, nan dilanti.

Ta remarcabel pa wak un persona manera Isha, cu a wordo diagnostica y pa tin e curashi pa papia y expresa su mes di loke e tin, pa con jong cu e ta, con su trayectoria te cu awo. E ta algo di admira di dje.

Door di acerca instancianan, den pasado nan tabata tin cierto relacion cu algun organisacionnan, door di un of otro motibo, esey kisas no a sigui y e fundacion tin e intencion di reestablece e relacion cu tur otro organisacion cu ta dispuesto pa yuda. Esey ta e meta, pa yuda. Y Sr. Arrindel ta spera cu door di e conferencia di prensa, nan por haci un yamada na tur esunnan cu lo por ta willing pa yuda Fundacion Autismo. Nan mester di e aporte di e comunidad di Aruba.

Personanan cu ta den e spectrum, mester di esaki, pa nan por sigui opera y sigui brinda e servicio cu nan ta dunando. Y door di ricibi fondonan, pasobra nan no ta wordo subsidia. Nan no tin esey, cual ta haci cu nan no tin un otro choice cu ta di recurri na eventonan, pa por recauda e fondonan necesario pa por sigui cu nan operacion, segun Sr. Alberto Arrindel, presidente di Fundacion Autismo Aruba.