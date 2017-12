Pa duna un miho calidad di servicio mester bin cierto cambionan

Tin compania cu kier duna miho calidad pa duna tours pero tin cambionan cu mester haci pa loke ta e persona cu ta representa nos isla. Minister di Transporte, Sr. Chris Romero ta amplia mas ariba esaki.

Ora un turista yega Aruba, e personanan cu ta sali cu e turistanan aki, mester ta personanan representabel. Hendenan cu ta duna un bon impresion di nos pais. Informacion cu e minister a ricibi, ta cu tin hende cu no ta cumpli cu esakinan. Nan manera di actua contra otro, dilanti turistanan. Tur esaki y ta e calidad aki mester wordo mehora. Mester corda cu ta bendiendo producto Aruba y mester zorg pa esaki bay manera debe ser. No tin miho propaganda cu “mond op mond reclame”. Ora cu e turista bay bek su luga, e ta papia di Aruba y asina e ta keda bay.

Esey ta e parti di e reunionnan cu Carnival Cruise Lines y Royal Cruise Lines. E minister a reuni tambe cu The Registry of Aruba, cual ta e compania cu ta registra avion den nomber di Aruba y asina ta duna, vergunning na cierto caminda cu nan por bula, etc.

Esaki ta importante ya cu Aruba ta hopi halto ariba un lista unda cu nos por brinda e servicionan aki. E preocupacionnan cu a wordo treci dilanti, ta cu The Registry of Aruba ta pega rond di 100 avion registra na Aruba. Un tempo a pone cierto “cap” cu a stroba e posibilidad di sigui crece bay. Pa ora cu nan a pone bek, ya otro compania nan a habri, manera San Marino, cu a bin despues di The Registry of Aruba cu mas di 300 avion registra.

Den registro di avion, tin cambionan cu ta tarda na Aruba. Semper tin algo cu ta strob’e. Otro paisnan ta constantemente bezig cu e cambionan aki. Y Aruba cu ta un di e mihonan den control di avionnan, ta wordo stroba door di cierto facilidadnan. E reunion a bay a base di cu nan kier un ayudo cu esaki. Dimes e ta un negoshi, pero e ta mas entrada pa Aruba tambe. Nan ta willing pa contribui pa cu esaki y ta duna un boost, responsablemente. Minister ta di opinion cu mester wak con ta brindanan e ayudo, pa registra e avionnan, adecuadamente.