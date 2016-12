Pa 2017 por spera cu e casino na Barcelo habri

Segun Hubert Dirks di FTA, e unico cuminda pa logra gana e derecho di e trahadonan di exAura Casino ta via corte.

Te awor aki tin un operador cual ta Island Gaming NV cu aparentemente a yega na un acuerdo cu Barcelo pa run e casino. Kiermen e ta e dunado di trabao nobo pa e trahadonan aki. Manera cu a tuma nota cu Island Gaming ta e operador nobo, a cuminsa cu un caso na corta pa exigi pa nan asumi responsabilidad. No ta Island Gaming a causa e problema. E problema a wordo causa pa nos leynan. E grupo anterior a haci loke e tabata kier sin ningun manera a wordo para. Sin control e por a hasta keda debe belasting, tur eseynan. Ta na Aruba so e cosnan ey ta pasa, segun Dirksz. Ta un falta di respet cu loke e grupo anterior a haci. Awor aki Island Gaming a dicidi di tuma 26 trahado di ex Aura Casino den servicio. A keda 18 cu e lo no tuma, pensando cu den cierto momento cu no mester tin ningun obligacion cu nan y mirando e decision pa bay corte, segun Dirksz ta miho pa yega na un acuerdo y no hinca e casino of e 26 trahadonan den un situacion dificil. Te awor aki no ta mira cu e problema lo bay continua. Sinembargo e situacion cu tin si ta cu di e 26nan cu a bay paden, a keda 18 y di e 18nan aki cu no tin trabao, compania a ofrece pa duna nan cuater luna di salario pa tur e lunanan cu nan a keda na cas.

FTA a bisa cu solamente kier paga nan cuater luna riba casi un aña cu debe nan. Tin tambe e parti di CAO cu tin cu cumpli cun’e cu den e caso aki un service allowance cu ta sali un suma igual cu cesantia. Den e caso aki a bisa pa paga cuater luna y paga e cesantia. E compania a bisa cu e no por carga esaki. Un grupo, mas di 10 trahado a firma pa tuma e cuater luna y e resto, cu ta menos cu 10, a opta pa sigui cu nan caso na corte. FTA lo continua na corte pa e grupo cu a keda aki.