Otro tipo di sangura por carga virus di Zika

VERO BEACH, Florida – A haya rastro di material genetico di e virus di Zika den un di dos especie di sangura, algun investigado a informa.

E principal portador di Zika ta e sangura di keintura geel, Aedes aegypti. Pero awo, investigadonan a haya fragmentonan di ARN di Zika durante un analisis genetico di sanguranan tiger Asiatico haya na Brasil.

Esaki no ta prueba cu e sangura tiger Asiatico, Aedes albopictus, por transmiti Zika na persona. Pero si ta enfatiza e necesidad di mas investigacion riba tur e posibel portadornan di Zika, segun e autor di e estudio, Chelsea Smartt, profesor asocia na e Laboratorio di Entomologia Medico di Florida di e Universidad di Florida, na Vero Beach.

“Nos resultadonan ta nifica cu Aedes albopictus por tin un rol den e transmision di e virus di Zika, y cu salud publico mester consider’e como un problema,” Smartt a bisa den un comunicado di prensa di e Sociedad Americana di Entomologia (Entimological Society of America).

“E sangura tey rond mundo, e tin un amplio variedad di anfitrion y nan a adapta na climanan mas friu. Tin cu evalua e papel di e sangura aki den e transmision di e virus di Zika,” el a añadi.

Smartt y su colaboradornan a recolecta sanguranan na Brasil y a incuba e webonan. E investigadornan a haya cu e sanguranan tiger Asiatico macho tabata tin resultadonan positivo di ARN di Zika, pero no di e virus di Zika bibo.

Smartt a plantea cu “tin cu realisa un investigacion extensivo” pa determina si e tipo di sangura aki por transmiti Zika.

E hayasgonan nobo tambe ta subraya e necesidad cu e cientifico cu ta studia e insecto y investigadornan medico ta extremadamente cuidadoso.

“Ta importante evalua e ARN di Zika den tur e sanguranan recolecta den areanan cu un cantidad halto di casonan di Zika y si e sanguranan ta duna un resultado positivo di ARN di Zika, tin cu evalua e virus di Zika bibo prome cu transporta of uzanan den un laboratorio pa experimento,” Smartt a planea.

E estudio ta aparece riba e edicion online di dia 13 di April, di e revista Journal of Medical Entomology.

Fuente: Health Day